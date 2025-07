Abbandona in strada un materasso: denunciato dai Carabinieri

Gettare rifiuti ingombranti sull’asfalto o accanto ai cassonetti non è più una semplice infrazione amministrativa: da ottobre 2023 l’abbandono di rifiuti da parte di privati è diventato reato penale e comporta ammende da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiate se il materiale è pericoloso. Proprio con questa nuova cornice normativa hanno operato i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, che hanno denunciato – ferma la presunzione d’innocenza – un venticinquenne di Misterbianco per abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico (art. 255 D.Lgs 152/2006).

Il fatto risale al 17 luglio: il Console onorario di Spagna ha trovato un materasso adagiato davanti a uno dei garage della sede consolare di via Orfanelli, impedendo l’accesso al box e deturpando il decoro dell’area. I militari, visionando le telecamere di zona, hanno ricostruito la scena in pochi minuti: un uomo alla guida di un vecchio Piaggio Ape carica il materasso, si ferma davanti al cancello e lo lascia lì, ripartendo subito dopo. Grazie alla rapida collaborazione interna all’Arma, gli investigatori hanno identificato senza dubbi il conducente e lo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria. Un episodio che conferma come il nuovo inasprimento delle sanzioni stia fornendo strumenti più incisivi per contrastare comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente, l’igiene e il decoro cittadino.