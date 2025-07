Il Generale Del Monaco inaugura il comando “Sicilia” con una visita storica a Catania

Il Generale di Brigata Umberto Del Monaco, da poco insediatosi come Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” con sede a Palermo, ha inaugurato il suo mandato con una visita al Comando Provinciale di Catania, presieduto dal Generale di Brigata Salvatore Altavilla. Accolto da una nutrita rappresentanza di militari dell’Arma catanese, dai Reparti specializzati operanti nella provincia e dai delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Del Monaco ha espresso soddisfazione e orgoglio per l’impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente dai suoi uomini, sia in servizio attivo sia in congedo, nel garantire sicurezza e tutela alle comunità locali.

Nel suo intervento, il Generale ha toccato i temi strategici della tutela dell’ordine pubblico: dal contrasto alla criminalità organizzata alle misure contro la violenza di genere, fino alla lotta alle truffe agli anziani. Ha ribadito l’importanza di un’azione sinergica, capace di fornire risposte rapide ed efficaci ai cittadini. «Il nostro è un gioco di squadra», ha sottolineato, evidenziando come ogni Carabiniere – indipendentemente dal grado – contribuisca al bene della collettività, sostenuto dall’esempio costante dei militari in congedo, fondamentali “punti di riferimento” per i più giovani.

Al termine del discorso, Del Monaco ha salutato personalmente ciascun partecipante, incoraggiando tutti a proseguire con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio che li ha contraddistinti lungo la carriera. Ha rivolto un particolare ringraziamento ai rappresentanti delle Associazioni Sindacali militari presenti, invitandoli a continuare l’attività di supporto al personale. Nel suo breve intervento di risposta, il Comandante Provinciale Altavilla ha ringraziato il Generale per la visita a pochi giorni dal suo insediamento, illustrando l’azione dell’Arma a Catania come saldo presidio di legalità, radicato nel tessuto sociale e capace di lavorare in modo coeso e coordinato.

Con oltre quarant’anni di servizio, Del Monaco vanta una carriera costellata di incarichi di rilievo: dal comando delle Compagnie di Locri e di Roma – Piazza Dante, alla guida provinciale di Napoli; dall’Ufficio Stampa e dal V Reparto del Comando Generale, al ruolo di Capo Divisione del Gabinetto della Direzione Investigativa Antimafia; fino al precedente comando della Legione Carabinieri “Puglia”.