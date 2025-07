Incidente per i tifosi del Catania in viaggio verso Norcia: nove feriti, uno in prognosi riservata

Stavano raggiungendo Norcia, dove il Catania è in ritiro dal 14 luglio al 3 agosto, quando il pulmino con a bordo nove sostenitori della Curva Sud è rimasto coinvolto in un violento incidente all’altezza di Salerno. Il bilancio parla di nove feriti: uno è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Polla, un secondo è stato trasferito a Vallo della Lucania dopo essere uscito da una fase di coma; gli altri sette hanno riportato traumi di minore entità.

La squadra etnea, guidata da Mimmo Toscano in vista del prossimo campionato di Serie C, ha fatto subito sapere di seguire costantemente l’evoluzione clinica dei propri sostenitori, mantenendo contatti diretti con i familiari e con la Questura di Perugia. Proprio per domani, sabato 26 luglio (ore 18, stadio “Filippo Micheli” di Norcia), è in programma l’amichevole contro il Trodica, che sarà seguita in serata dalla presentazione ufficiale del Catania in piazza.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica del sinistro; sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine. Al momento non sono stati presi provvedimenti di rinvio né per la gara né per l’evento serale, ma la società e la Questura restano in stretto contatto per valutare eventuali sviluppi, anche dal punto di vista dell’ordine pubblico: molti tifosi sono già arrivati in Valnerina, altri stanno raggiungendo Norcia, avendo prenotato nelle strutture ricettive della zona. La priorità resta la salute dei nove sostenitori coinvolti; la società rossazzurra ha espresso piena solidarietà, assicurando aggiornamenti sulle loro condizioni non appena disponibili.

Fonti

