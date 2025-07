Adrano, arrestati due presunti pusher: sequestrati 650 grammi di marijuana

La Polizia di Stato ha tratto in arresto — secondo l’accusa — due giovani di 21 e 17 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati in una viuzza poco distante dalla centrale via Cappuccini di Adrano, durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti del Commissariato locale. Gli agenti hanno notato uno scooter con due ragazzi che si fermava brevemente per poi ripartire. Insospettiti, si sono avvicinati e hanno riconosciuto i giovani — già noti alle forze dell’ordine — fermi accanto al mezzo. Alla vista della pattuglia, i due avrebbero tentato la fuga a piedi in direzioni opposte, abbandonando lo scooter.

Il minorenne è stato bloccato dopo un inseguimento nel quale, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi lesioni a due agenti. Addosso gli sono stati trovati una bustina di marijuana e 55 euro in contanti. Nel frattempo, sullo scooter abbandonato gli operatori hanno rinvenuto una busta contenente circa 650 grammi di marijuana, 90 euro in banconote e uno smartphone appartenente al 21enne. Quest’ultimo, rendendosi conto della situazione, si è presentato spontaneamente in Commissariato, dove era già stato condotto il minorenne per gli adempimenti di rito.

Su disposizione della Procura, il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo; il minore è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Catania in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha applicato al 21enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ha disposto per il minorenne il collocamento in comunità. Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati. Resta ferma, per entrambi gli indagati, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.