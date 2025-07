Fermati a Catania due giovani per ricettazione di moto rubate

La Polizia di Stato di Catania ha fermato e denunciato per ricettazione due giovani catanesi, un 21enne e un 19enne, sorpresi a bordo di due moto risultate rubate sul lungomare, nei pressi di San Giovanni li Cuti. Gli agenti del Commissariato di Nesima, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario di una delle moto. Il giovane ha riferito di aver parcheggiato il suo mezzo da cross in viale Ruggero di Lauria la sera precedente e, al risveglio, di non averlo più trovato. Grazie al localizzatore satellitare installato, ha indicato alla Sala Operativa i movimenti del veicolo lungo viale Mario Rapisardi e sulla circonvallazione.

Una volante è quindi partita in direzione Monte Po’, dove ha intercettato la moto segnalata. Alla guida hanno riconosciuto un 21enne pregiudicato, affiancato da un 19enne noto alle forze dell’ordine, anch’egli su una moto simile. Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato la fuga: uno è stato bloccato sul posto, l’altro è stato rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione da una pattuglia della Squadra Volanti.

Le verifiche hanno rivelato chiari segni di manomissione dell’impianto elettrico e la rimozione di adesivi, componenti e targhe. Attraverso il numero di telaio, gli agenti hanno accertato che una moto era stata rubata la sera prima e l’altra due giorni prima, sempre nelle stesse zone del lungomare. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre i due giovani sono stati denunciati per ricettazione, in attesa di eventuale giudizio definitivo.