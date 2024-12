Tenete: questi 100 euro sono il nostro panettone per voi | Regalo per tutti i clienti Postepay

I clienti Postepay riceveranno un regalo di Natale molto gradito, 100 euro per loro, meglio del panettone. Perché vi daranno questo importo?

Poste Italiane mette a disposizione molte idee per i propri clienti, per poter risparmiare o comunque conservare il proprio denaro, investendolo in modalità più o meno fruttifere. Ovviamente più il rischio è alto, a livello di investimento, più il guadagno è elevato.

Bisogna vedere fino a quanto si voglia investire e tentare. Per questo motivo, molti optano per pacchetti più sicuri, investendo con interessi più bassi ma comunque sicuri, in quanto il capitale investito sono sicuri di conservarlo fino alla fine.

Proprio per questo non stupisce il fatto che i possessori di Postepay potrebbero ottenere un “regalo di Natale” di 100 euro. Alla fine è molto più apprezzato del classico panettone, non credete?

I vari buoni fruttiferi postali

Tra i vari metodi di risparmio previsti da Poste Italiane, ci sono ovviamente i famosi, buoni fruttiferi postali, molto gettonati tra i vari clienti. Ci sono diverse forme, con diversi tipi di interesse e di diversa durata, ognuno dei quali con un rendimento differente.

Questi buoni, una volta attivati, possono essere prelevati in anticipo, anche se così si viene meno all’investimento che si è sottoscritto, ma almeno per il momento, i BFP non hanno costi di gestione o apertura, per questo motivo sono molti i cittadini che optano per questa modalità.

I 100 euro dati ai clienti Postepay

In che senso i clienti Postepay riceveranno una sorta di regalo di Natale da Poste Italiane di 100 euro? Facciamo un po’ di chiarezza, ovviamente non stiamo parlando di un premio rilasciato come potrebbe essere uno dei vari bonus presenti nella Legge di Bilancio. Il discorso è molto più semplice di quello che si potrebbe pensare. Ogni buono fruttifero postale investito in Poste Italiane, prevede un deposito minimo di 100 euro.

Il discorso di apertura quindi si riferisce a questo, chiunque avesse bisogno di liquidità immediata per queste feste natalizie, può chiudere il buono appena aperto e riprendersi i 100 euro investiti. Tra l’altro sappiate che i buoni possono essere collegati alla vostra Postepay, in questo modo, potrete ritirare in qualunque momento la cifra di cui avete bisogno, prelevando i soldi come se foste al bancomat (in questo caso postamat). Ovviamente, se fosse possibile, sarebbe meglio dimenticarsi i soldi investiti, in quanto, con i tempi che corrono, sarebbe meglio avere sempre qualche risparmio da poter utilizzare in caso di bisogno improvviso. A ogni modo, sappiate che i soldi per il panettone, potreste sempre ritirarli.