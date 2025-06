ULTIM’ORA AEROPORTO – Nuova tassa atterraggi: il carrello tocca la pista e ti scalano 60€ in automatico | La circolare del Direttorato aviazione civile

Si decide una stretta su alcuni comportamenti considerati incivili che adesso saranno sanzionati. Che cosa succede.

Le compagnie aeree tradizionali e le low cost differiscono significativamente nel loro modello di business e nei servizi offerti. Le compagnie tradizionali includono generalmente nel prezzo del biglietto una serie di servizi come il bagaglio da stiva, la scelta del posto e, a volte, pasti e bevande a bordo. Il loro modello si basa su una rete di collegamenti più ampia.

Le compagnie low cost, al contrario, propongono tariffe base molto competitive, ma applicano costi aggiuntivi per quasi tutti i servizi extra. Questo permette loro di abbassare notevolmente il prezzo iniziale del biglietto, rendendo il volo più accessibile. Tuttavia, il costo finale può aumentare considerevolmente.

Tra i servizi che tipicamente si pagano extra con le compagnie low cost troviamo: il bagaglio da stiva (e spesso anche il bagaglio a mano di dimensioni standard), la selezione anticipata del posto, le bevande e gli snack a bordo, l’imbarco prioritario, e persino la stampa della carta d’imbarco in aeroporto.

La scelta tra una compagnia tradizionale e una low cost dipende dalle esigenze del viaggiatore. Se si preferisce un’esperienza di viaggio più inclusiva e si è disposti a pagare un prezzo maggiore, una compagnia tradizionale può essere la scelta migliore. Se invece si cerca il prezzo più basso possibile e si è disposti a rinunciare a determinati comfort e servizi, una compagnia low cost può risultare più conveniente.

Comportamenti a bordo

Durante un volo, è fondamentale adottare un comportamento civile e rispettoso nei confronti degli altri passeggeri e dell’equipaggio. Mantenere un tono di voce moderato, evitare di occupare eccessivamente lo spazio altrui con i propri effetti personali e rispettare le istruzioni del personale di bordo sono azioni che contribuiscono a un viaggio più sereno per tutti.

È inoltre buona norma evitare di disturbare gli altri passeggeri, ad esempio con rumori eccessivi, luci accese durante il riposo o conversazioni ad alto volume. Rispettare i tempi di imbarco e sbarco, essere pazienti durante le operazioni di servizio sono ulteriori segni di educazionee.

Multa per chi si alza in anticipo

In Turchia, le autorità hanno introdotto una nuova norma per migliorare la sicurezza a bordo degli aerei: i passeggeri che si alzano in piedi prima che il velivolo sia completamente fermo e che il segnale delle cinture di sicurezza sia spento rischiano una multa. Questa misura mira a prevenire comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e del personale di bordo.

Le sanzioni saranno applicate a coloro che non rispettano le indicazioni dell’equipaggio durante le fasi di atterraggio e rullaggio. La decisione è stata presa in risposta a numerosi episodi in cui i passeggeri si sono alzati prematuramente, causando situazioni potenzialmente pericolose. Le compagnie aeree turche hanno accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere l’ordine e la sicurezza fino al completo arresto dell’aereo.