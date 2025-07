Aeroporto di Catania Fontanarossa chiuso fino alle 9 per ostacoli sulle direttrici di volo

L’Aeroporto di Catania Fontanarossa è stato chiuso a sorpresa nella notte, con la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle ore 9.00 di domani mattina. La decisione, comunicata da SAC Spa – la società di gestione degli scali di Catania e Comiso – si è resa necessaria per “assenza delle condizioni di sicurezza per la navigazione aerea” a causa della presenza di ostacoli lungo le direttrici di decollo e atterraggio poste a ovest della pista.

Secondo la nota ufficiale, le verifiche in corso hanno evidenziato impedimenti che non garantiscono il pieno rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa europea. SAC monitorerà costantemente l’evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a contattare preventivamente le proprie compagnie aeree per verificare lo status del volo e ricevere indicazioni sui possibili cambi di orario o procedure alternative. Le operazioni aeroportuali riprenderanno regolarmente solo dopo il via libera delle autorità competenti. Ulteriori dettagli tecnici e i tempi di ripristino verranno comunicati nella mattinata, non appena gli interventi di rimozione o segnalazione degli ostacoli saranno completati.