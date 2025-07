Olio extravergine Lidl, altro che sottomarca: lo produce il colosso italiano dei frantoi | L’originale ti costa 3€ in più al litro

Un ingrediente chiave della dieta mediterranea torna protagonista: la qualità c’è, il prezzo sorprende tutti.

Chi segue un’alimentazione sana lo sa: l’olio extravergine d’oliva non è un semplice condimento, ma un vero e proprio alleato della salute. Da decenni è al centro della dieta mediterranea, il modello alimentare più studiato al mondo, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

Ricco di antiossidanti, polifenoli e grassi buoni, l’extravergine protegge cuore, cervello e arterie, oltre ad essere protagonista assoluto nelle cucine italiane. Crudo su insalate e verdure, o usato per esaltare primi piatti e secondi, rappresenta il filo conduttore del nostro benessere a tavola.

Tuttavia, negli ultimi anni, il prezzo dell’olio di qualità è salito vertiginosamente, tanto da scoraggiare molti consumatori. Il rischio? Scegliere prodotti di dubbia provenienza o bassa qualità, pur di risparmiare. Eppure, un’alternativa c’è – e arriva proprio dal banco di un supermercato low cost.

Sì, perché il legame tra salute e risparmio è possibile, soprattutto quando dietro le quinte ci sono accordi industriali con nomi noti della produzione italiana. Un esempio su tutti? L’olio extravergine sugli scaffali Lidl, che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di esperti e consumatori.

Olio buono e prezzo basso? Sì, ma solo se sai dove cercare

Non è raro che le catene di distribuzione stringano collaborazioni dirette con grandi produttori per realizzare alimenti venduti sotto marchio privato. È un sistema che permette di abbattere i costi e offrire prodotti di qualità a un prezzo più accessibile, ma spesso il consumatore non sa chi c’è davvero dietro l’etichetta.

Nel caso della Lidl, questa strategia è stata applicata con grande successo a diversi prodotti, come le fette biscottate o i dolci natalizi, realizzati rispettivamente da Newlat e Bauli. Ma è l’olio extravergine che oggi sta facendo parlare tutti. Venduto in due varianti principali, “Primadonna” e “Olio extravergine d’oliva italiano”, è diventato uno dei prodotti più acquistati in assoluto nei supermercati Lidl italiani. La sorpresa? A realizzarli sono due colossi del settore oleario nazionale, tra cui nomi di primo piano noti anche all’estero.

Ecco chi c’è dietro quest’olio: nomi che non ti aspetti

Secondo quanto riportato da fonti di settore e confermato dalle etichette stesse, l’olio “Primadonna” è prodotto da marchi storici come Bertolli e Carapelli, tra i più rinomati in Italia e nel mondo.

Ma non è tutto: anche l’olio extravergine d’oliva italiano 100%, altra etichetta Lidl molto diffusa, viene imbottigliato nello stabilimento di Fiorentini Firenze S.p.A. a Tavarnelle Val di Pesa, in Toscana. Parliamo di una realtà con decenni di esperienza, punto di riferimento nella filiera dell’olio extravergine. La qualità, dunque, è garantita. Il prezzo? Meno di 7 euro al litro, fino a 3 euro in meno rispetto allo stesso prodotto con etichetta del produttore. E con la garanzia che, dietro il marchio Lidl, c’è la mano esperta di chi l’olio lo fa da sempre.