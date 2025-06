CONFERMATO BENZINA – Apri il bagagliaio e azzeri il prezzo alla pompa | Paghi come in Arabia Saudita

Benzina alle stelle? C’è chi riesce ancora a fare il pieno spendendo la metà. Ecco come.

Mentre le famiglie italiane si confrontano con l’aumento dei prezzi su ogni fronte – dalla spesa al mutuo – un nemico silenzioso torna a mordere: il caro carburante. Fare il pieno è tornato a essere un salasso, soprattutto per chi deve spostarsi ogni giorno per lavoro o per accompagnare i figli a scuola.

Nonostante le oscillazioni settimanali, il costo medio alla pompa resta tra i più alti d’Europa, e molti automobilisti si chiedono dove finirà questa giostra. Tra benzina e diesel, il rincaro medio annuale ha già eroso centinaia di euro dal bilancio familiare.

Ma se i prezzi fluttuano, qualcosa non torna. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti acceso i riflettori su un dettaglio allarmante: i margini dei distributori sono ai massimi storici, anche se i prezzi internazionali del greggio sono scesi nelle ultime settimane. In parole povere, paghiamo di più… per lo stesso prodotto.

Eppure, non tutto è perduto. Esistono soluzioni – pratiche, legali e a portata di tutti – per contrastare il caro carburante. Alcuni sono trucchetti usati dai tassisti da anni, altri arrivano dagli esperti di risparmio e possono abbattere i costi fino al 30%, senza rinunciare all’auto.

La guida per battere il caro benzina

Fase 1: Rendi la tua auto più efficiente in termini di consumo di carburante

Prima ancora di pensare a dove fare il pieno, ottimizza la tua auto. Controlla la pressione degli pneumatici, alleggerisci il bagagliaio, rimuovi portapacchi inutilizzati e fai regolarmente manutenzione al motore. Piccole accortezze che possono fare una grande differenza: secondo il RAC britannico, puoi risparmiare fino al 10-15% solo con queste modifiche.

Fase 2: Otto consigli per guidare in modo più efficiente

Accelerazioni brusche, frenate improvvise e marce tirate fanno consumare carburante come se piovesse. La chiave è guidare fluidamente, anticipando il traffico e mantenendo una velocità costante. Usa il cruise control in autostrada, spegni il motore durante le soste prolungate, cambia marcia prima che il motore “urli”. Questi otto accorgimenti messi insieme possono ridurre i consumi fino al 20%.

Paga nel modo giusto

Fase 3: Trova i prezzi più economici nella tua zona

Non tutti i distributori sono uguali. Scarica un’app gratuita per confrontare in tempo reale i prezzi nella tua zona: potresti risparmiare fino a 20 centesimi al litro semplicemente scegliendo il piazzale giusto. Un pieno da 50 litri può costare 10 euro in meno.

Fase 4: Paga con una carta cashback

Usa una carta di credito con cashback per ottenere un rimborso su ogni litro acquistato. Attenzione, però: paga SEMPRE l’intero importo a fine mese tramite addebito diretto, per evitare interessi che vanificherebbero il risparmio. Alcune carte restituiscono fino al 2% del totale speso.

Fase 5: Condividi la guida e riduci i tragitti

Meno chilometri, meno costi. Unisci l’utile al risparmio: organizzati con amici o colleghi per condividere l’auto nei tragitti quotidiani. In alternativa, scopri i portali online che collegano persone con percorsi simili. In tempi di crisi, la condivisione è la nuova ricchezza.