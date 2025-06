“L’avevo coperta per la grandinata”: verbale sotto al telo dopo 1 ora al parcheggio | Da ora non puoi, sono 173€

Occorre fare massima attenzione anche a comportamenti in auto considerati di routine ma che possono generare una sanzione.

Molti automobilisti compiono quotidianamente azioni alla guida che, sebbene percepite come innocue o abitudinarie, possono in realtà comportare sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, la decurtazione di punti dalla patente. Ad esempio, gettare oggetti dal finestrino, come mozziconi di sigaretta o carte, è vietato e punibile con una multa, in quanto considerato un atto di inciviltà e potenziale pericolo.

Un altro comportamento diffuso ma sanzionabile è l’utilizzo del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce. Anche una breve distrazione per leggere o inviare un messaggio può compromettere seriamente la sicurezza e portare a multe salate e alla perdita di punti. Similmente, mangiare o bere mentre si guida, può essere considerato una condotta che non garantisce la piena padronanza del veicolo.

Anche la gestione impropria dei passeggeri può portare a sanzioni. Ad esempio, trasportare bambini senza gli adeguati seggiolini omologati o animali liberi nell’abitacolo costituisce una violazione delle norme sulla sicurezza. Allo stesso modo, tenere il volume dell’autoradio eccessivamente alto, tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, può essere motivo di multa.

È bene ricordare che anche comportamenti apparentemente innocui come appoggiare il braccio fuori dal finestrino o guidare con calzature non idonee (come infradito) possono essere considerati pericolosi e, a discrezione dell’agente accertatore, sanzionabili se ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza della guida.

Le regole nel percheggio

Rispettare le regole dei parcheggi è fondamentale per garantire l’ordine e la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Un corretto utilizzo degli spazi di sosta previene situazioni di intralcio, come blocchi del traffico o difficoltà di accesso per altri veicoli, inclusi quelli di emergenza. Inoltre, il rispetto delle indicazioni, come i divieti di sosta o gli stalli riservati, assicura che determinate categorie di utenti possano usufruire degli spazi a loro dedicati.

Ignorare le norme sui parcheggi può portare a sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, alla rimozione forzata del veicolo. Ma al di là delle conseguenze legali, il rispetto delle regole è un segno di civiltà e di considerazione verso gli altri.

Vietato usare il telo sull’auto

Coprire un’auto parcheggiata su strada con un telo è consentito, ma solo se la targa rimane completamente visibile. Secondo l’articolo 102 del Codice della Strada, anche i veicoli in sosta devono avere la targa chiaramente leggibile; in caso contrario, si rischia una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Non è sufficiente scrivere i numeri della targa sul telo.

Per proteggere l’auto senza infrangere le norme, si possono utilizzare teli specifici dotati di finestre trasparenti in corrispondenza delle targhe. In alternativa, è possibile coprire solo alcune parti del veicolo, come il tetto o il parabrezza, assicurandosi che eventuali contrassegni obbligatori restino visibili.