Controlli su e-bike nel centro storico: obiettivo sicurezza stradale

In piazza dell’Università si è svolto un posto di controllo congiunto tra Polizia Locale e Polizia di Stato, finalizzato a verificare il rispetto delle normative relative ai veicoli elettrici a pedalata assistita, allestendo un percorso delimitato con Autovelox per rilevare la velocità e stabilire se fossero conformi alle regole vigenti o, al contrario, equiparabili a ciclomotori non omologati; gli agenti hanno accertato che otto biciclette superavano i limiti consentiti, raggiungendo velocità incompatibili con i parametri di legge, e per questo tutti i veicoli irregolari sono stati sequestrati ai fini della confisca, mentre i conducenti sono stati sanzionati per mancanza di assicurazione, assenza di immatricolazione e circolazione pericolosa in area pedonale; nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato uno scooter con targa su cui viaggiavano due passeggeri senza casco né documenti, incrementando il numero delle sanzioni comminate, e il sindaco Enrico Trantino rende noto tramite i canali social che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare comportamenti pericolosi, sensibilizzare i cittadini e garantire la sicurezza di pedoni e residenti nel cuore della città.

Continue Reading