Controlli straordinari nel quartiere San Berillo vecchio: prevenzione, sicurezza e decoro urbano

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha coordinato un/articolata attività di controllo nel quartiere San Berillo vecchio di Catania, volta a contrastare il degrado urbano e i fenomeni di illegalità diffusa, nell’ottica di garantire a residenti e turisti un ambiente più sicuro e vivibile. L’intervento è stato eseguito dalla squadra volanti della Questura di Catania, supportata dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dal servizio Annona della Polizia Locale, con il contributo del Reparto Mobile di Catania, che ha assicurato una cintura di sicurezza durante le fasi operative.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate complessivamente 43 persone, alcune delle quali risultate con precedenti penali. Tra i fermati figurano anche due cittadini stranieri, per i quali sono state immediatamente attivate le procedure di verifica sulla loro posizione sul territorio nazionale. Durante i controlli, la squadra cinofila ha rinvenuto un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti: marijuana e hashish, occultati sia nelle intercapedini dei muri di edifici disabitati sia all’interno di sacchetti di spazzatura abbandonati in strada. L’intero carico di droga è stato sequestrato, sottraendo al mercato dello spaccio l’equivalente di circa 200 spinelli.

Una parte dell’operazione è stata dedicata anche al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla verifica delle autorizzazioni amministrative per la vendita di alimenti e bevande negli esercizi del quartiere, in particolare di alcuni minimarket. Su sei attività controllate, tre sono state sanzionate dal settore Annona della Polizia Locale per occupazione abusiva del suolo pubblico, mancata esposizione dei prezzi e assenza dei cartelli relativi agli orari di apertura e chiusura. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a oltre 9.000 euro.

Durante i controlli, gli agenti si sono imbattuti in diverse situazioni di degrado urbano, determinato dall’inciviltà di chi abbandona rifiuti ingombranti per le strade e i cortili del quartiere: divani, sedie, materassi e altri scarti lasciati in loco con grave danno ambientale e al patrimonio pubblico. Per far fronte a questa criticità, è stato richiesto l’intervento immediato del servizio di nettezza urbana del Comune di Catania, che in pochi minuti ha rimosso l’immondizia depositata illegalmente, ripristinando decoro e salubrità nell’area. Successivamente alla pulizia, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato uno scooter, apparentemente abbandonato in un vicolo. Approfondendo gli accertamenti, hanno scoperto che il mezzo era stato rubato: grazie a un tempestivo riscontro nelle banche dati, è stato rintracciato il proprietario, il quale aveva già denunciato il furto. Al suo arrivo, l’uomo ha potuto recuperare lo scooter e ha espresso la propria gratitudine agli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

L’azione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e presidio del centro storico, con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo con la comunità locale, prevenire comportamenti illeciti e promuovere il rispetto delle regole, affinché San Berillo vecchio torni a essere un quartiere sicuro e accogliente per tutti.