Etna Comics 2025 Raggiunge Quota 100.000 Presenze

Un trionfo di partecipazione, emozioni e cultura pop ha consacrato l’edizione 2025 di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, ospitato presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Con un totale di 100.000 presenze registrate, la manifestazione ha riconfermato la sua centralità nel panorama degli eventi di settore.

L’edizione appena conclusa ha saputo unire un pubblico eterogeneo sotto la stessa, travolgente passione, trasformando per quattro giorni Le Ciminiere in un palcoscenico vivace di creatività e incontro. A lasciare un segno importante anche sul piano solidale è stata la tradizionale asta di beneficenza che, grazie alla generosità degli artisti partecipanti, ha raccolto ben 8.730 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Locanda del Samaritano, a sostegno dell’Agorà della Carità: un nuovo progetto che realizzerà una casa per padri in difficoltà, uno spazio per malati oncologici non gravi accompagnati da un familiare, uno dedicato ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di volontariato e una piccola struttura per turisti che offrirà opportunità lavorative a persone in difficoltà. Tra le opere più ambite, un disegno di Alex Saviuk che ritrae Spider-Man e Lapide, aggiudicato per ben 1.000 euro.

Ottimi riscontri anche per “Rai Porte Aperte”, il progetto dedicato agli studenti di tutte le età realizzato in collaborazione con Rai: oltre 500 ragazzi dai 5 ai 23 anni hanno potuto vestire i panni di conduttori, inviati, operatori di ripresa, registi, mixer video, audio e microfonisti, vivendo un’esperienza unica a contatto con le vere attrezzature di produzione.

A chiudere la manifestazione è stato il Gran Cosplay Contest, con la proclamazione di Giovanni Vadalà Castiglia come “The Best” 2025 grazie al suo cosplay de “Il cacciatore Bloodborne”, premiato con un MacBook Air messo in palio dall’organizzazione. Sul palco, prima dei saluti finali, il direttore Antonio Mannino – affiancato dal vicedirettore Gianluca Impegnoso e dall’intero staff – ha ringraziato tutti i partecipanti e ha dato appuntamento alla quattordicesima edizione, già in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Ma le sorprese non finiscono qui: Etna Comics 2025 regala ancora emozioni. Fino al prossimo 15 giugno, presso il Palazzo della Cultura, sarà possibile visitare gratuitamente le mostre “L’Odissea illustrata da Paolo Barbieri” e “Il Signore degli Anelli – Trinacria Edition”.