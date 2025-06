Controlli straordinari della Polizia di Stato a Librino: denunce e sanzioni per abusi e violazioni

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio nel quartiere Librino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, garantendo la sicurezza dei cittadini. L’attività è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino”, supportati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno assicurato una cornice di sicurezza durante le operazioni di pattugliamento, sia fisse che dinamiche. Durante i controlli, particolare attenzione è stata rivolta a viale Bummacaro, dove gli agenti hanno monitorato aree già in passato interessate da episodi di criminalità.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare significative porzioni di spazi comuni di un condominio di edilizia popolare recintate abusivamente, con invasione della sede stradale. In un caso, una donna aveva installato una saracinesca basculante per chiudere un’area di circa 18 metri quadrati, trasformandola in una sala arredata con sedie, divani e persino un televisore. In un altro caso, un uomo aveva realizzato un portone in ferro per delimitare uno spazio condominiale di circa 14 metri quadrati, ricavando una sala con divano e televisore e aggiungendo un soppalco per riporre oggetti personali. I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici pubblici e abuso edilizio, in attesa di definizione giudiziaria e con pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Nell’ambito dei controlli, sono state identificate complessivamente 140 persone, di cui 40 con precedenti, e verificati 67 veicoli. Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente la guida senza patente, la mancata copertura assicurativa, la mancanza di revisione periodica dei mezzi e la guida senza casco. Tutte le irregolarità sono state sanzionate come previsto dal Codice della Strada. Durante i controlli è stato inoltre segnalato alla Prefettura un uomo trovato in possesso di due dosi di cocaina, segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione e repressione dei reati nel quartiere Librino conferma l’impegno costante della Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini e per il ripristino della legalità sul territorio.