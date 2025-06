Beni Confiscati alla Mafia: Catania Lancia Avviso per 35 Immobili a Scopo Sociale e Culturale

Il Comune di Catania, tramite la Direzione Patrimonio – Ufficio Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, ha aperto un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti e Associazioni del Terzo Settore. L’iniziativa, frutto della delibera della giunta sindacale del 23 maggio scorso su proposta dell’assessore ai Beni Confiscati alla Mafia Viviana Lombardo e della direzione comunale guidata da Marina Galeazzi, mette a disposizione gratuitamente 35 immobili confiscati alla criminalità organizzata per progetti a vocazione sociale, culturale e artistica. Il regolamento comunale, approvato dal Consiglio nel marzo 2024, disciplina il procedimento. Gli immobili disponibili – fra appartamenti in condominio, abitazioni indipendenti, depositi e box auto – sono ubicati in diversi quartieri della città. Per ciascuno, l’avviso specifica ubicazione, dati catastali, consistenza e finalità prevalente (sociale o istituzionale). L’obiettivo è duplice: ridare uno scopo positivo a patrimoni illeciti e favorire attività con forte ricaduta sul territorio.

Le proposte progettuali devono prevedere anche interventi di riqualificazione edilizia: gli immobili saranno assegnati nello stato attuale, con tutti i costi di manutenzione e adeguamento a carico dei concessionari. Possono partecipare solo Enti e Associazioni del Terzo Settore – iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore con natura non lucrativa – i cui statuti siano coerenti con le finalità dell’avviso. Occorre dimostrare capacità giuridica, tecnica ed economica per realizzare e riqualificare i beni, nonché assenza di cause di esclusione dalla normativa sui contratti pubblici e il pieno rispetto del Codice Antimafia. La manifestazione di interesse, conforme alla modulistica dell’avviso, deve essere inviata esclusivamente via PEC a patrimonio.catania@pec.it entro le ore 23:59 del 28 luglio 2025. Ogni soggetto può segnalare fino a cinque beni, inviando un messaggio PEC distinto per ciascuno, in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Sul sito del Comune di Catania è disponibile l’elenco completo dei beni assegnabili e la documentazione necessaria:

https://www.comune.catania.it/informazioni/news/attivita-produttive-e-partecipate/patrimonio-2025/default.aspx?news=97357.