Dal 3 giugno, il Parcheggio Famà diventa a pagamento: tariffe vantaggiose e mobilità sostenibile

Dopo una fase iniziale di sperimentazione gratuita, a partire da martedì 3 giugno la sosta presso il nuovo Parcheggio Famà (ex parcheggio Sanzio) diventerà a pagamento. La struttura, con oltre 300 posti auto e 12 stalli dedicati ai bus Amts, rappresenta un nodo strategico per la mobilità urbana sostenibile grazie alla sua posizione strategica tra viale Raffaello Sanzio e via Vincenzo Giuffrida, una delle principali porte d’ingresso alla città.

La fermata Giuffrida della metropolitana si trova a soli 300 metri, mentre gli autobus Amts hanno il capolinea direttamente all’interno del parcheggio, sorvegliato 24 ore su 24 da 75 telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo principale è promuovere l’interscambio tra auto privata e trasporto pubblico, offrendo un’alternativa comoda ed economica per raggiungere il centro città.

Le tariffe sono state pensate per venire incontro alle diverse esigenze degli utenti e risultano competitive rispetto alle tradizionali strisce blu, rendendo il Parcheggio Famà una scelta vantaggiosa anche dal punto di vista economico.

Nel dettaglio:

Fascia diurna (7:00-20:00):

Le prime due ore costano 0,80 euro all’ora.

A partire dalla terza ora, la tariffa si riduce a 0,40 euro all’ora, fino a un massimo di 4,80 euro.

Dopo 10 ore di sosta non è previsto alcun costo aggiuntivo.

Fascia notturna (20:00-7:00):

La tariffa è di 0,40 euro all’ora, fino a un massimo di 2 euro.

Dopo cinque ore non si pagherà più nulla per la notte.

Il costo massimo giornaliero, considerando entrambe le fasce orarie, non supererà quindi i 6,80 euro.

Tariffe accessibili e trasparenti, pensate per incentivare l’uso del parcheggio come hub di interscambio sicuro, conveniente ed ecologico.

Il Comune di Catania e Amts invitano tutti i cittadini a scoprire questa opportunità per muoversi in città in modo più comodo, economico e sostenibile.