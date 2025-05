Maxi–operazione nei quartieri Borgo, Sanzio e Picanello

Una task force della Polizia di Stato, coordinata dal Commissariato “Borgo-Ognina” e composta da agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unità a cavallo e cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del reparto Annona della Polizia Locale, ha setacciato palmo a palmo i quartieri Borgo, Sanzio e Picanello identificando 156 persone e controllando 69 veicoli. L’azione, mirata anche al contrasto delle corse clandestine, è partita da una stalla di Picanello nella quale l’ASP veterinaria ha riscontrato irregolarità amministrative; nelle vicinanze i cani antidroga hanno fiutato 71 dosi di marijuana e una busta con altri 300 grammi nascosti sotto un furgone per il trasporto cavalli. Il mezzo, insieme ad altri quattro veicoli parcheggiati accanto, è risultato privo di assicurazione e quindi sequestrato.

Poco distante gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica: la manomissione del contatore, confermata dai tecnici, aveva procurato un furto di energia pari a circa 10 mila euro; la proprietaria dell’abitazione è stata denunciata, ferma restando la presunzione d’innocenza. In piazza Cavour l’Annona ha multato due chioschi per occupazione abusiva del suolo pubblico e ha confiscato tavoli e sedie, mentre in via Caronda il controllo di un B&B ha portato alla scoperta di una giovane rumena che riceveva clienti per prestazioni sessuali: la vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria.

Il servizio ha prodotto in totale 30 verbali per violazioni del Codice della strada, soprattutto per guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e revisione scaduta, e ha colpito lavavetri e parcheggiatori abusivi in via Giuffrida, sul lungomare e in via Santa Sofia, dove è stato impedito il parcheggio nelle corsie riservate ai mezzi di soccorso. In meno di ventiquattr’ore l’operazione ha generato sanzioni per oltre 30 mila euro, sequestrato droga e cinque veicoli, assicurato la denuncia per furto di energia e ristabilito la legalità in diverse aree sensibili della città.