ULTIM’ORA – Codice della strada: gli 80enni si presentino in Prefettura | Patente ritirata d’ufficio

Il pericolo delle persone anziane al volante, in Francia una donna investe cinque pedoni per errore

Una mattina di ordinaria tranquillità si è trasformata in tragedia a Besançon, nel dipartimento del Doubs, dove una donna di 88 anni ha investito cinque persone dopo aver confuso i pedali della propria auto. L’incidente è avvenuto in una zona frequentata da pedoni, e ha provocato il ferimento grave di un uomo di 65 anni, trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da France Bleu e l’Est Républicain, l’anziana era al volante della sua vettura e stava tentando di uscire da un parcheggio. Nell’eseguire la manovra, avrebbe inserito la retromarcia invece della prima marcia. La vettura, invece di avanzare, ha cominciato a muoversi all’indietro in modo incontrollato. L’errore ha avuto conseguenze gravi, poiché in quel momento diversi passanti si trovavano sulla traiettoria del veicolo.

Presumibilmente presa dal panico per l’imprevisto movimento dell’auto, la donna avrebbe poi premuto l’acceleratore invece del freno. Questo secondo errore ha moltiplicato la forza d’impatto e reso inevitabile l’investimento dei pedoni. La scena si è svolta in pochi istanti ma ha avuto un effetto devastante: cinque persone sono state colpite, alcune scaraventate con violenza contro infrastrutture urbane.

Particolarmente preoccupante è il caso di un uomo di 65 anni, che si trovava sulla traiettoria del veicolo e che, dopo essere stato colpito, è stato proiettato contro una barriera metallica. Le lesioni riportate sono state gravi a tal punto da richiedere il trasporto immediato all’ospedale universitario CHU Minjoz di Besançon in codice rosso. Le sue condizioni sono state definite di “emergenza assoluta”, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

Ferite lievi per altri coinvolti

Oltre alla vittima in condizioni critiche, altre quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. Fortunatamente, secondo quanto riportato dai media locali, le loro ferite sono risultate meno gravi e non metterebbero in pericolo la vita. Tuttavia, lo shock psicologico per chi ha assistito alla scena o ne è stato protagonista è profondo.

L’anziana alla guida, visibilmente scossa per quanto accaduto, è stata assistita sul posto dai soccorritori. Al momento, non risulta ferita fisicamente, ma è in stato di forte shock emotivo. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Guida oltre gli 80 anni: cosa prevede la legge italiana

Anche dopo gli 80 anni è possibile continuare a guidare legalmente, purché si rispettino alcune condizioni stabilite dalla normativa italiana. In particolare, il rinnovo della patente deve avvenire ogni due anni, anziché ogni tre, come previsto per i conducenti più giovani. Questa modifica ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade, assicurandosi che le capacità psicofisiche dei guidatori anziani siano ancora adeguate. Le visite mediche biennali sono obbligatorie e devono attestare il mantenimento dei requisiti richiesti per la guida.

Nonostante l’età avanzata, la legge non impone alcun limite massimo per la guida, lasciando la possibilità a chiunque, anche oltre gli 80 anni, di rinnovare la patente, a condizione di superare i controlli medici previsti. L’esame di guida, che un tempo era richiesto per gli ultraottantenni sotto forma di “esperimento di guida”, non è più obbligatorio. Resta quindi fondamentale il giudizio medico, che rappresenta l’unico ostacolo al rinnovo per i conducenti anziani.