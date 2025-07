ULTIM’ORA ESTERI – Vai a vivere in uno di questi paesi: ti pagano 130.000€ per farlo | Pagato come un dirigente per una firma in Comune

Trasferirsi all’estero con incentivi: sei paesi che ti pagano per ricominciare, con un aiuto concreto

Sempre più persone sognano di cambiare vita, lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e trasferirsi all’estero per iniziare un nuovo capitolo. In un contesto globale segnato da spopolamento, crisi demografiche e desiderio di rigenerazione locale, alcuni paesi hanno risposto con soluzioni concrete. Sono nate così iniziative governative che offrono incentivi economici a chi accetta di stabilirsi in determinate aree, spesso rurali o periferiche. Con contributi che possono arrivare fino a 130.000 euro complessivi, la possibilità di ricominciare non è mai stata così tangibile.

L’Irlanda è uno dei paesi più generosi in termini di incentivi. Con il programma “Our Living Islands”, il governo punta a ripopolare le isole più remote dell’arcipelago. Le persone che decidono di trasferirsi e ristrutturare immobili abbandonati possono ottenere fino a 84.000 euro, un contributo pensato per rilanciare le comunità locali e salvaguardare il patrimonio culturale delle isole. Vivere circondati da paesaggi mozzafiato e fare parte di un contesto autentico e solidale può trasformarsi in un’esperienza di vita radicale e rigenerante.

Anche la Svizzera partecipa a questo trend, in particolare con il villaggio di Albinen, nel Canton Vallese. Qui le autorità offrono fino a 30.000 euro alle famiglie che decidono di trasferirsi e acquistare una casa, purché si impegnino a risiedere nel paese per almeno dieci anni. L’iniziativa mira a invertire la tendenza allo spopolamento e a creare una nuova vitalità in una località immersa nella natura, ma dotata di tutte le comodità per crescere figli in un ambiente sicuro e sereno.

Nelle Asturie, precisamente nel borgo di Ponga, il governo locale ha messo a punto un piano per incentivare il ritorno di giovani famiglie. Chi si trasferisce riceve un bonus iniziale di quasi 3.000 euro, cifra che raddoppia in caso di nascita di un figlio nel villaggio. L’obiettivo è quello di riportare vita e dinamismo in una delle aree più belle e meno conosciute del nord della Spagna, famosa per le sue montagne, il buon cibo e l’accoglienza calorosa.

Grecia, una nuova esistenza su un’isola dimenticata

Sull’isola greca di Antikythera, che conta meno di cinquanta abitanti, il governo offre 500 euro al mese per tre anni a chiunque decida di stabilirsi lì. Un totale di 18.000 euro per una vita completamente immersa nella natura, tra ritmi lenti e paesaggi da cartolina. La proposta è pensata per attrarre chi è alla ricerca di una nuova dimensione, lontana dalla frenesia urbana, dove il tempo sembra essersi fermato.

Nel cuore rurale del Giappone, il governo ha avviato il “Programma di Rivitalizzazione Regionale”, con incentivi fino a 32.000 euro per chi accetta di trasferirsi in piccoli villaggi lontani dalle metropoli. L’iniziativa punta a rianimare zone colpite da un forte calo demografico, offrendo anche case tradizionali da ristrutturare. È un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese più autentica, abbracciando uno stile di vita minimalista e profondamente connesso alla natura.

Canada, opportunità per giovani laureati

In Canada, la provincia del Saskatchewan punta sulla formazione universitaria per attrarre nuovi residenti. Il programma prevede un rimborso fino a 13.000 euro per i neolaureati che scelgono di stabilirsi e lavorare nella regione. Oltre al vantaggio economico, il territorio offre ottime condizioni di vita, un mercato del lavoro dinamico e una società multiculturale in continua espansione. Per i giovani professionisti, è una chance concreta per mettere radici e iniziare una carriera in un contesto stimolante.

Trasferirsi all’estero è una decisione che richiede coraggio, ma le opportunità offerte oggi da diversi paesi europei e non solo rappresentano un sostegno concreto per chi è pronto a fare il grande salto. Con incentivi consistenti e una qualità della vita spesso superiore, queste destinazioni diventano la cornice ideale per costruire un futuro diverso. Che si tratti di isole remote, villaggi alpini o campagne giapponesi, il cambiamento non è mai stato così possibile e, soprattutto, incentivato.