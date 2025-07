ARRIVA LA CONFERMA – WIFI, questo errore lo paghi carissimo: avrai una connessione orribile | Soldi sprecati a palate

I consumi nascosti degli elettrodomestici, il caso del router Wi-Fi e le sue presunte colpe sul peso della bolletta

Negli ultimi anni, la crescente attenzione al risparmio energetico ha spinto milioni di famiglie a interrogarsi su quali elettrodomestici consumino di più e su quali comportamenti possano realmente influenzare la bolletta. La classe energetica, l’utilizzo quotidiano e la manutenzione sono solo alcuni dei fattori che incidono sui costi. Tuttavia, non sempre le soluzioni più diffuse sono quelle più efficaci e molti dei presunti accorgimenti utili al risparmio si rivelano in realtà dei falsi miti.

Tra le tante leggende che circolano sull’argomento, una delle più comuni riguarda il router Wi-Fi. Secondo alcuni, sarebbe tra i dispositivi che consumano più energia in casa, e per questo motivo andrebbe spento quando non in uso. A un’analisi superficiale può sembrare una scelta logica, ma approfondendo il funzionamento di questo apparecchio, emerge una verità ben diversa: spegnere il router può comportare più danni che benefici.

Il router è progettato per restare acceso 24 ore su 24. I continui spegnimenti, se effettuati in modo arbitrario, possono causare rallentamenti nella connessione o addirittura interruzioni di servizio. I sistemi dei provider, infatti, interpretano queste disconnessioni frequenti come instabilità nella rete, penalizzando la linea e limitando la velocità disponibile. È un effetto collaterale che molti ignorano, ma che può diventare fastidioso nel lungo periodo.

Un altro motivo per cui è sconsigliabile staccare il router dalla corrente riguarda gli aggiornamenti automatici del firmware. Durante la notte, molti modelli scaricano patch di sicurezza e miglioramenti di sistema. Se il dispositivo è spento, queste operazioni non possono essere completate, rendendo il router più vulnerabile agli attacchi informatici. Considerando che i modem sono tra gli strumenti più presi di mira dagli hacker, mantenere un sistema aggiornato diventa una priorità.

Un piccolo consumo, ma costante

È vero che il router consuma energia anche quando non in uso diretto, ma parliamo di un dispendio minimo, spesso inferiore ai dieci euro l’anno. Rispetto ad altri elettrodomestici, come frigoriferi, condizionatori o asciugatrici, il suo peso sulla bolletta è praticamente trascurabile. Spegnerlo per risparmiare equivale, in molti casi, a un risparmio illusorio a fronte di rischi concreti in termini di prestazioni e sicurezza.

Per chi desidera ridurre i costi in bolletta, gli esperti consigliano di concentrarsi su altri comportamenti. Spegnere le luci inutilizzate, scollegare i caricabatterie quando non servono e preferire elettrodomestici a basso consumo sono accorgimenti molto più efficaci. Anche la manutenzione regolare degli apparecchi contribuisce a migliorare l’efficienza energetica e a prolungarne la durata nel tempo.

Quando il risparmio diventa un rischio

L’errore più comune di chi cerca soluzioni rapide al problema del caro bollette è quello di applicare rimedi non verificati, senza valutarne le conseguenze. Nel caso del router, l’intenzione di risparmiare pochi centesimi può tradursi in una connessione più lenta, in aggiornamenti mancanti e in una maggiore esposizione agli attacchi informatici. Una scelta che, alla lunga, può diventare controproducente.

In conclusione, nonostante il desiderio legittimo di abbassare le spese, spegnere il router non è la strategia giusta. I vantaggi in termini di risparmio sono minimi, mentre le possibili conseguenze negative sono concrete. Meglio allora concentrarsi su abitudini domestiche realmente efficaci, lasciando che il router faccia il suo lavoro, giorno e notte, senza interruzioni.