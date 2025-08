Poste Italiane, sbloccato il bonus correntisti: 600€ da oggi allo sportello | Subito disponibili

Postepay Standard ed Evolution, qual è la differenza tra le due carte, quale scegliere in base alle tue esigenze

La Postepay è tra le carte prepagate più utilizzate in Italia, apprezzata per la sua facilità di rilascio e gestione. Non è necessario possedere un conto corrente per ottenerla: basta recarsi in un ufficio postale con un documento d’identità valido e il codice fiscale. Questo la rende uno strumento ideale per chi desidera gestire i propri soldi con semplicità, senza vincoli bancari. La diffusione di truffe online ha inoltre aumentato la preferenza per le prepagate, che permettono di limitare i rischi di frodi e accessi indesiderati.

La Postepay Standard è pensata per chi ha bisogno di una carta semplice e immediata. Può essere utilizzata per acquisti online, nei negozi fisici e per operazioni varie come pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e trasferimenti di denaro. La compatibilità con i servizi contactless, tramite smartphone e Google Pay, offre ulteriore praticità, permettendo di pagare senza toccare fisicamente il POS. Il saldo e la lista movimenti sono sempre consultabili via app o sito ufficiale.

Acquistare la Postepay Standard costa 10 euro e non prevede alcun canone annuo. Il plafond massimo è di 3.000 euro, e il limite di prelievo giornaliero è fissato a 250 euro. Le ricariche sono ammesse fino a 3.000 euro per operazione, con un tetto annuo di 50.000 euro. I prelievi da ATM Postamat costano 1 euro, mentre presso altri istituti bancari le commissioni salgono fino a 1,75 euro in zona Euro e 5 euro fuori dall’Eurozona, con una maggiorazione dell’1,10% sull’importo. I pagamenti sono invece gratuiti nella maggior parte dei casi, sia online che nei negozi.

La Postepay Evolution si distingue dalla Standard per la presenza dell’Iban, che la rende simile a un conto corrente. Con questa carta è possibile ricevere bonifici e accrediti di stipendi o pensioni, pagare bollettini, fare rifornimento e gestire addebiti diretti SEPA. L’integrazione con Google e Apple Pay consente l’uso tramite smartphone e smartwatch, aumentando la comodità d’uso anche in mobilità. L’app Postepay consente di monitorare in tempo reale le operazioni e gestire ogni funzione disponibile.

Costi e limiti della Evolution

L’emissione della Postepay Evolution ha un costo di 5 euro, a cui si aggiunge un canone annuo di 15 euro. Il plafond massimo è di 30.000 euro, mentre le ricariche annuali possono arrivare fino a 100.000 euro. Il limite di prelievo giornaliero è di 600 euro, con un tetto mensile di 2.500 euro. I pagamenti giornalieri non possono superare i 3.500 euro, mentre il limite mensile è di 10.000 euro. Le commissioni sono ridotte o nulle per molte operazioni, come i bonifici SEPA da app, i postagiri e le ricariche telefoniche.

I prelievi con la Postepay Evolution sono gratuiti agli ATM Postamat, ma comportano costi variabili presso altri sportelli: 2 euro in Italia e in Europa, 5 euro più l’1,10% fuori dall’Eurozona. Per i pagamenti si conferma la gratuità su tutti i POS abilitati Mastercard e tramite app, con l’unica eccezione dell’1,10% di commissione per transazioni in valuta diversa dall’euro. Queste condizioni rendono la Evolution più adatta a chi utilizza frequentemente la carta anche all’estero o per spese elevate.

Rinnovo semplice per entrambe le carte

Il processo di rinnovo varia tra le due versioni. La Postepay Standard richiede un intervento attivo da parte dell’utente: si può avviare il rinnovo due mesi prima della scadenza e fino a 18 mesi dopo, tramite app, sito o servizio clienti. È fondamentale aggiornare l’indirizzo di domicilio per ricevere la nuova carta. La Postepay Evolution invece si rinnova automaticamente: il nuovo strumento viene spedito direttamente all’indirizzo registrato e dovrà solo essere attivato una volta ricevuto.

La scelta tra Postepay Standard ed Evolution dipende dall’utilizzo che si intende farne. Chi cerca una carta pratica, con pochi costi e per operazioni quotidiane può orientarsi sulla Standard. Chi invece desidera maggiori funzionalità, come l’Iban e l’accredito dello stipendio, troverà nella Evolution uno strumento completo e versatile. In entrambi i casi, Poste Italiane offre un prodotto sicuro, facilmente gestibile e perfettamente integrato con le tecnologie digitali moderne.