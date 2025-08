Confermato Ministero: 2500€ agli automobilisti che fanno il nuovo corso di aggiornamento | Come iscriversi alle liste

Bonus Patente 2025, 2.500 euro per diventare autisti professionisti: un’opportunità concreta per i giovani autotrasportatori

Il Bonus Patente 2025 rappresenta un’importante agevolazione rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano intraprendere una carriera nell’autotrasporto di persone o merci. Grazie a questo incentivo, è possibile ottenere un voucher pari all’80% della spesa per il conseguimento di patenti superiori, con un tetto massimo di 2.500 euro. Un aiuto significativo per affrontare i costi legati alla formazione professionale e all’abilitazione alla guida di veicoli pesanti, in un settore che da anni lamenta una forte carenza di personale qualificato.

Il bonus è rivolto ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Tuttavia, è importante sottolineare che anche chi ha già compiuto 36 anni potrà beneficiarne, a patto che la domanda sia stata presentata entro il compimento del 35esimo anno di età. A partire dal 2025, l’agevolazione sarà estesa anche ai cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia, purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno e in regola con i requisiti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Bonus Patente 2025 copre esclusivamente le patenti superiori, ovvero quelle necessarie per guidare mezzi destinati al trasporto professionale. Rientrano quindi le patenti delle categorie C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, nonché la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Sono invece escluse le patenti A e B, destinate alla guida di motocicli e automobili private. Lo scopo del contributo è sostenere i giovani nella formazione necessaria per accedere al mercato del lavoro come conducenti professionisti.

Il buono viene erogato sotto forma di voucher digitale e potrà essere utilizzato esclusivamente presso le autoscuole accreditate. Non si tratta di un contributo in denaro, ma di uno sconto diretto applicato ai costi di iscrizione, frequenza e conseguimento delle qualifiche richieste. Il bonus non costituisce reddito imponibile, non incide sul calcolo dell’ISEE e non è soggetto a limiti di reddito. L’incentivo può essere richiesto una sola volta e deve essere utilizzato secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa.

Tempistiche e modalità di utilizzo del voucher

Una volta emesso, il voucher deve essere utilizzato entro 60 giorni presso un’autoscuola aderente all’iniziativa. Dal momento dell’attivazione, il richiedente ha a disposizione 18 mesi per completare il percorso formativo e ottenere la patente o la certificazione per la quale ha chiesto il contributo. In caso contrario, il buono decade e non potrà essere nuovamente richiesto. È fondamentale rispettare queste scadenze per non perdere il diritto all’agevolazione.

Per richiedere il Bonus Patente 2025 sarà necessario accedere alla piattaforma ufficiale “Buono patenti autotrasporto”, disponibile sul sito del Ministero. La registrazione avviene tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Attraverso la piattaforma, sia i candidati sia le autoscuole potranno completare le procedure necessarie. La nuova finestra per presentare le domande sarà attiva con l’inizio del nuovo anno e sarà accompagnata da una campagna informativa.

Un’iniziativa strategica per il lavoro giovanile

Questo incentivo non solo agevola economicamente i giovani interessati a entrare nel mondo dell’autotrasporto, ma risponde anche a una concreta esigenza del mercato. Il settore dei trasporti vive infatti una fase di forte carenza di autisti qualificati, soprattutto nei trasporti pesanti e nei servizi pubblici locali. Il Bonus Patente 2025 rappresenta quindi una misura strategica per colmare questo divario e stimolare l’occupazione giovanile.

Il governo ha stanziato complessivamente 25,3 milioni di euro per sostenere l’iniziativa nel periodo 2022-2026. Per ogni anno, dal 2023 al 2026, sono previsti 5,4 milioni di euro, risorse che permetteranno a migliaia di giovani di accedere alla formazione necessaria. Alla luce del successo delle edizioni precedenti, si prevede che il Bonus Patente continui a essere uno strumento centrale per il rilancio del settore dei trasporti e per garantire nuove opportunità di lavoro stabile e qualificato.