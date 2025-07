Vacanze low cost, è UFFICIALE: questa bellissima città siciliana è la prima nella classifica europea | Si spende pochissimo

Catania regina del low cost, ecco perché settembre è il mese perfetto per visitarla, un’opportunità da cogliere per un turismo intelligente

Settembre è da sempre il mese preferito dai viaggiatori esperti. Le temperature si fanno più miti, le spiagge si svuotano e i prezzi scendono sensibilmente rispetto all’alta stagione. È in questo scenario che Catania si afferma come una delle mete più convenienti e affascinanti d’Europa. Secondo un’indagine condotta da Skyscanner, la città etnea si distingue tra le destinazioni più economiche per una vacanza a settembre, superando in convenienza numerose altre città italiane ed europee.

Mentre Firenze, Roma e Venezia mantengono tariffe elevate anche a estate conclusa, Catania si propone come alternativa smart per chi cerca un’esperienza completa senza rinunciare alla qualità. La sua bellezza naturale, la storia intensa e il tessuto urbano ricco di vita autentica la rendono perfetta per chi vuole esplorare la Sicilia orientale con un budget contenuto. Non è solo una questione di prezzo, ma di rapporto tra ciò che si spende e quello che si ottiene.

Uno dei fattori chiave della convenienza di Catania è l’accessibilità. A settembre, le principali compagnie low cost come Ryanair, EasyJet e Wizz Air offrono voli a partire da meno di 40 euro a tratta da numerose città italiane come Roma, Milano, Torino, Bologna e Venezia. Anche chi parte da capitali europee come Parigi, Berlino o Barcellona può approfittare di offerte molto competitive, rendendo Catania una scelta appetibile anche per i turisti stranieri.

Il soggiorno a Catania è altrettanto conveniente. Le piattaforme di prenotazione indicano prezzi medi tra i 35 e i 60 euro a notte per due persone in B&B centrali, spesso con colazione inclusa. Gli appartamenti turistici, ideali per gruppi o famiglie, partono da circa 50-70 euro a notte, offrendo soluzioni spaziose e ben posizionate. Il tutto senza sacrificare comfort e pulizia, grazie a una crescente professionalizzazione dell’offerta ricettiva locale.

Il gusto che non pesa sul portafoglio

Un viaggio a Catania non può prescindere dall’esperienza gastronomica. La città è un vero paradiso per chi ama mangiare bene spendendo poco. Arancini, cartocciate, cannoli, granita con brioche, pasta alla Norma: ogni angolo della città offre sapori genuini a prezzi popolari. Dai mercati rionali alle piccole trattorie, la cucina catanese unisce qualità, varietà e accessibilità come poche altre città italiane.

Il centro storico di Catania, inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è un museo a cielo aperto. Piazza del Duomo, con la celebre Fontana dell’Elefante, la maestosa Via Etnea e la Cattedrale di Sant’Agata raccontano una storia millenaria. Tra edifici in pietra lavica e palazzi barocchi, la città offre un mix unico tra arte, architettura e spirito popolare che conquista ogni visitatore.

Mare e natura a due passi dal centro

Chi desidera unire cultura e relax può facilmente spostarsi verso il mare. Le spiagge di Catania, a settembre, offrono ancora giornate calde e acque accoglienti. Dalla Playa, con la sua sabbia dorata e servizi balneari, alle suggestive scogliere nere di San Giovanni Li Cuti, fino alla Riviera dei Ciclopi con i borghi di Aci Trezza e Aci Castello, ogni tratto costiero regala esperienze diverse e facilmente raggiungibili.

Scegliere di viaggiare a settembre non è solo una scelta conveniente, ma anche sostenibile. Si contribuisce a distribuire meglio i flussi turistici, si sostiene l’economia locale anche fuori stagione e si vive la città con ritmi più umani e autentici. Catania si dimostra quindi non solo una meta economica, ma anche etica, ideale per chi desidera viaggiare con intelligenza e consapevolezza.