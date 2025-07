Parcheggio multipiano di via Luigi Sturzo: affidato ad AMTS, gara entro fine anno

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato la convenzione che incarica l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta SpA di realizzare un nuovo parcheggio multipiano nell’area oggi occupata dal parcheggio a raso di via Luigi Sturzo. L’opera, del valore di 6,5 milioni di euro finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021‑2027, nasce per rispondere alle carenze di sosta e di mobilità del centro cittadino e prevede circa trecento posti auto, più del triplo dell’attuale capienza, con l’obiettivo di ridurre il traffico di superficie e favorire l’intermodalità.

AMTS, società in house del Comune, si occuperà della progettazione, dell’appalto, del monitoraggio dei lavori e, a struttura ultimata, della gestione della sosta. Il progetto esecutivo sarà completato entro l’autunno, così da bandire la gara entro dicembre; l’intero iter seguirà le procedure regionali di gestione dei fondi europei, sotto la vigilanza della Direzione Politiche comunitarie e Fondi strutturali. Secondo il sindaco Trantino, il multipiano rappresenta un tassello fondamentale per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione della mobilità, mentre l’assessore Sergio Parisi sottolinea che la collaborazione con AMTS permetterà di realizzare un’infrastruttura moderna e sostenibile, in linea con i principi europei di coesione territoriale.

Chiedi a ChatGPT