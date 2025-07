Lavoro, passa la legge: dovrai garantire solo 4 giorni a settimana | Per i dipendenti la svolta è epica

Lavorare in questo Paese europeo è un affare, stipendi alti e settimana corta: un modello lavorativo vincente

Nel panorama europeo, l’Islanda si sta affermando come una delle mete più attrattive per chi desidera lavorare all’estero. Complice un contesto economico in forte crescita, una bassa disoccupazione e una gestione avanzata delle politiche del lavoro, il Paese nordico si distingue non solo per gli stipendi elevati ma anche per l’attenzione al benessere dei lavoratori. I dati più recenti confermano che l’Islanda rappresenta un’eccellenza, capace di conciliare produttività ed equilibrio tra vita privata e professionale.

Secondo l’Ocse, lo stipendio medio islandese è il più alto tra tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, sfiorando la soglia degli 80.000 euro lordi l’anno. La media mensile, distribuita su tredici mensilità, è pari a 6.113 euro lordi. Anche tenendo conto della pressione fiscale leggermente superiore a quella italiana (46,25% contro il 43%), il guadagno netto si attesta intorno ai 3.290 euro al mese, una cifra che consente un potere d’acquisto nettamente superiore rispetto a quello italiano.

Uno degli aspetti più innovativi del mercato del lavoro islandese è l’introduzione della settimana corta. Negli ultimi anni circa il 50% dei lavoratori ha optato per una settimana lavorativa di quattro giorni, senza subire decurtazioni salariali. Anche il settore pubblico ha avviato sperimentazioni in tal senso, riducendo l’orario settimanale a 35-36 ore. Secondo i ricercatori dell’Alda, questo modello non ha compromesso la produttività, anzi in alcune situazioni ha portato addirittura a risultati migliori.

L’approccio islandese al lavoro tiene conto del benessere generale dei cittadini. La riduzione dell’orario lavorativo, combinata con salari elevati, ha portato a una migliore qualità della vita. I lavoratori islandesi beneficiano di una maggiore flessibilità e di un clima organizzativo improntato alla sostenibilità e alla fiducia reciproca tra datori di lavoro e dipendenti. Questo equilibrio è sempre più visto come un modello da imitare in altre nazioni europee.

Come trasferirsi per lavorare in Islanda

Per i cittadini europei trasferirsi in Islanda per motivi di lavoro è piuttosto semplice. Non sono richiesti visti o permessi particolari, ma è necessario ottenere il kennitala, un numero identificativo simile al codice fiscale italiano. Per ottenerlo basta presentare i documenti richiesti presso l’ufficio di Borgartún, con un’attesa di circa dieci giorni. Una volta in possesso del kennitala, si possono aprire conti bancari, firmare contratti di lavoro e accedere ai servizi sanitari.

Le opportunità lavorative in Islanda sono numerose, specialmente in ambiti legati alla sostenibilità, all’agricoltura innovativa e alle energie rinnovabili. Tra i profili più ricercati si trovano operatori e guide turistiche, tecnici di acquacoltura, specialisti nella coltivazione in serra, ricercatori nel campo delle biotecnologie, e tecnici esperti nella produzione chimica e nella gestione dei data center. Una buona padronanza dell’inglese è fondamentale, mentre la conoscenza dell’islandese può rappresentare un vantaggio competitivo.

Un paese piccolo, ma ricco di opportunità

L’Islanda è un Paese con una popolazione ridotta, ma con una struttura sociale avanzata e un’economia che punta sull’innovazione. La scarsità di forza lavoro locale ha aperto le porte a molti professionisti stranieri, valorizzando le competenze specifiche e incentivando l’inserimento di nuovi talenti nel sistema produttivo. Le politiche occupazionali sono trasparenti, meritocratiche e orientate alla stabilità.

Per chi desidera una carriera all’estero in un ambiente moderno e rispettoso dell’equilibrio vita-lavoro, l’Islanda rappresenta una meta concreta e realistica. L’alto livello di reddito, l’efficienza dei servizi pubblici e la crescente attenzione al benessere lavorativo sono elementi che, uniti a una natura incontaminata e a un forte senso di comunità, rendono l’Islanda una delle migliori opzioni europee per reinventarsi professionalmente.