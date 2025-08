Cabina Pnrr a Catania: oltre il 74 % dei progetti è già in esecuzione

La Cabina di coordinamento istituita per monitorare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nella provincia di Catania si è riunita in prefettura. Al tavolo, guidato dal prefetto, erano presenti rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria generale dello Stato, il direttore della Ragioneria territoriale di Catania, la struttura di missione Pnrr presso la presidenza del Consiglio, i rappresentanti delle amministrazioni titolari e i delegati dei Comuni, che sono i soggetti attuatori dei progetti. Durante l’incontro i sindaci e i referenti comunali hanno illustrato l’avanzamento procedurale degli investimenti e le difficoltà riscontrate. I dati forniti dalla Ragioneria territoriale indicano un quadro positivo: quasi tutti gli interventi finanziati si trovano nella fase di “esecuzione dei lavori avviata” (74,60 %) o in quella di collaudo (16,08 %).

Gli interventi analizzati si suddividono in tre ambiti principali: il recupero di aree urbane attraverso progetti di rigenerazione urbana e piani urbani integrati, sostenuti dal Ministero dell’Interno con circa 273,8 milioni di euro; l’edilizia scolastica e le tecnologie per la didattica digitale, a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito per 178,7 milioni di euro; il sostegno a persone vulnerabili e anziane, affidato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risorse pari a 16,6 milioni di euro. Al termine della seduta, la Cabina di coordinamento ha ribadito l’esigenza di allineare i dati del sistema ReGis con lo stato effettivo dei lavori per assicurare controlli efficaci e mettere a punto un piano d’azione che affronti le criticità evidenziate. Sono stati infine programmati ulteriori incontri per il mese di settembre per monitorare anche i progetti in capo ad altri ministeri.