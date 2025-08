Gigi D’Agostino infiamma l’estate siciliana

Gigi D’Agostino torna in Sicilia con due date che promettono di segnare l’estate 2025. L’8 agosto sarà protagonista alla Discoteca Mia Garden di Agrigento, mentre il 13 agosto infiammerà Villa Bellini a Catania.

Brani come “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “La Passion” e “Another Way” continuano a dominare le playlist digitali e i set dei DJ di tutto il mondo a oltre vent’anni dalla loro pubblicazione. La sua capacità di coniugare melodia, ritmo e atmosfera ha reso Gigi D’Agostino un’icona planetaria della musica dance. Ma la sua carriera non si è mai fermata: nel dicembre 2024 ha pubblicato, insieme a Luca Noise, l’EP “Total Eclipse”, un lavoro che rinnova le sonorità mantenendo intatta l’identità dell’artista.

Le due tappe siciliane non saranno semplici concerti, ma veri e propri viaggi nel tempo, tra successi storici e nuove esplorazioni sonore. A Catania, in particolare, lo scenario di Villa Bellini – nel cuore del centro urbano – sarà allestito con un impianto audio-luci di ultima generazione, per valorizzare la magia di una performance open-air che si annuncia spettacolare.