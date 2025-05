Catania, chiede una stanza ma svuota il magazzino: 42enne denunciata dai Carabinieri

Si è presentata al portone di un B&B del centro storico chiedendo un pernottamento, ma – secondo la ricostruzione dei Carabinieri – il suo obiettivo era ben diverso. Una donna di 42 anni, residente a Catania, è stata denunciata per furto dopo essere stata sorpresa con una borsa colma di utensili professionali sottratti al gestore della struttura. La vicenda si è consumata nella tarda mattinata di ieri, quando un 69enne – domiciliato nello stesso stabile in cui gestisce l’attività ricettiva – ha contattato il 112 NUE segnalando rumori sospetti provenienti dal magazzino dove custodisce attrezzature edili e utensili da lavoro. Il titolare aveva da poco declinato la richiesta di soggiorno avanzata dalla donna, ma insospettito dal mancato rumore del portone che si richiudeva, era sceso a controllare, sentendo i colpi provenire dal piano inferiore.

La Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante. I militari hanno intercettato la sospettata mentre cercava di allontanarsi reggendo una pesante borsa in tela. Sottoposta a perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di trapani, batterie, una pompa a pressione, un disco da taglio e altri utensili elettrici, subito riconosciuti dal proprietario. Alla luce degli elementi raccolti – che saranno vagliati in sede giudiziaria – i Carabinieri hanno denunciato la 42enne alla Procura della Repubblica di Catania per furto aggravato, restando salva la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Tutto il materiale è stato restituito al legittimo proprietario.

L’Arma rinnova l’invito ai cittadini a segnalare tempestivamente qualunque comportamento sospetto: la collaborazione con le forze dell’ordine – sottolineano i Carabinieri – è fondamentale per prevenire reati contro la proprietà e tutelare la sicurezza di tutta la comunità.