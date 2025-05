Via alla tredicesima edizione di Etna Comics

Il conto alla rovescia è terminato. Questa volta in piazza Papa Giovanni XXIII (lato via Archimede), per il taglio del nastro della tredicesima edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. A inaugurare l’evento il direttore Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania e della Città metropolitana Enrico Trantino e il questore Giuseppe Bellassai. Etna Comics 2025 partirà dalla Zona 1 per poi estendersi tra il centro fieristico Le Ciminiere (Zona 2) e il Palazzo della Cultura (Zona 3), trasformando la città in un’esplosione di colori sotto l’hashtag #shockinmytown, omaggio a Franco Battiato, a cui è dedicato il manifesto 2025 per gli 80 anni dalla sua nascita.

Il programma della prima giornata è come sempre fitto e ricco di eventi imperdibili. L’Area Comics accoglierà subito i grandi nomi di questa edizione: Igort, autore del manifesto ufficiale; Alex Saviuk, uno dei più prolifici disegnatori di Spider-Man; Nick Dragotta, co-creatore con Scott Snyder di Absolute Batman, l’evento editoriale dell’anno per Panini Comics; e la celebre mangaka giapponese Yumiko Igarashi, autrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi. Allo stand Panini Comics sarà già disponibile da domani la cover variant a edizione limitata del numero 3627 di Topolino, realizzata da Alessandro Pastrovicchio e dedicata proprio a Franco Battiato.

Grande attesa anche in Area Games per la presenza di Camihawke, Tom Wänerstrand e Luca Bonora, mentre in Area Videogames ci saranno Kyrenis, Kyasarin, Cedduzzo, Icon Stitch e Zeronikib.

L’Area Letteratura Fantasy ospiterà due firme d’eccezione: Paolo Barbieri e Cliff Wright. Sul palco, alle 18:00, i Musikanten proporranno un tributo a Franco Battiato, ripercorrendo i grandi successi del maestro siciliano. A partire dalle 20:00, invece, saliranno sul palco gli Sugarfree, la band catanese famosa per brani intramontabili come “Cleptomania” e “Scusa ma ti chiamo amore”. Spazio anche alla formazione con il progetto Rai Porte Aperte: all’interno del padiglione E4 sarà allestito un vero set televisivo dove gli studenti, affiancati dai professionisti Rai, potranno cimentarsi nei ruoli di conduttore, inviato, operatore di ripresa, regista, mixer video, audio e microfonista.

Sempre domani, presso lo stand della Fondazione intitolata ad Angelo D’Arrigo, sarà possibile ritirare il biglietto supplementare per assistere all’undicesima edizione del Premio “Ad ali spiegate”, ospitato da Etna Comics. Domenica 1 giugno alle 21, a ricevere il riconoscimento sarà Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, protagonista di una serata dedicata alla cultura e alla divulgazione scientifica che vedrà anche il ritorno di Giorgio Vanni, la voce delle sigle dei cartoon più amati, pronto a emozionare con un nuovo spettacolo.