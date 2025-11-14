Jovanotti a Palermo il 29 agosto: tappa siciliana del Jova Summer Party 2026

Lorenzo Jovanotti annuncia il ritorno in Sicilia con l’unica tappa regionale del Jova Summer Party 2026, in programma il 29 agosto a Palermo.

Dopo otto anni di assenza, Jovanotti riabbraccia la Sicilia e sceglie l’Ippodromo La Favorita di Palermo per una delle tappe più attese del Jova Summer Party 2026, nuovo progetto musicale e itinerante che accompagnerà l’artista lungo un viaggio mondiale prima dell’approdo in Italia.

Il 2026 segna il ritorno di un Jovanotti esploratore: pedala, canta, attraversa città e paesi trasformando la musica in un percorso di scoperta. Dopo i 600 mila spettatori del PalaJova, Lorenzo riparte con “L’Arca di Loré”, una festa in movimento che si farà racconto collettivo, un giro del mondo che si chiuderà – o forse ricomincerà – al Circo Massimo di Roma.

Il tour italiano, prodotto da Trident Concerts e promosso per la tappa siciliana da Giuseppe Rapisarda Management, riprende lo spirito dei Jova Beach Party, ampliandolo verso nuovi spazi urbani, ippodromi, aree industriali e luoghi mai toccati dal live. Ogni tappa diventerà un villaggio animato da artisti internazionali, dj-set, realtà locali, attività interattive e aree food selezionate con attenzione alle eccellenze dei territori visitati.

Le prime aziende partner del progetto sono già state confermate: Banca Ifis (Main Partner), A2A (Green Energy Partner), Vivident, Acqua Vera, Calliope, Polase. Partner istituzionali del viaggio sono anche Trenitalia, Eventi in Bus, Radio Italia, Urban Vision Group, oltre ai Technical Partner ACME Produzioni, Maganetti Spedizioni e Zeus Sport.

Il 29 agosto a Palermo sarà dunque una giornata intera di festa: le porte si apriranno dal primo pomeriggio, trasformando l’ippodromo in una grande piazza contemporanea fatta di musica, creatività e partecipazione. Un luogo reinventato, pensato per accogliere un evento che unisce la forza del concerto e la libertà del festival.

Prevendite: dal 14 novembre alle 15.00 al 16 novembre alle 15.00, riservate ai clienti Banca Ifis e Illimity.

Vendita generale: dal 16 novembre alle 15.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Jovanotti, Jova Summer Party 2026, concerto Palermo, Ippodromo La Favorita, Arca di Loré, Trident Concerts, Giuseppe Rapisarda Management, tour Sicilia, musica live