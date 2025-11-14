Catania, auto rubata e tentativo di corruzione: due uomini denunciati

Durante un controllo notturno, la Polizia di Stato ha scoperto due uomini a bordo di un’auto rubata e uno di loro avrebbe offerto 30 euro agli agenti per evitare le contestazioni.

CATANIA – Un controllo di routine nelle ore notturne si è trasformato in un intervento più articolato per gli agenti delle Volanti della Questura, impegnati nelle consuete attività di prevenzione nei quartieri cittadini. L’alt imposto a un’auto sospetta ha permesso ai poliziotti di accertare, tramite la banca dati, che il veicolo risultava rubato a Trapani il giorno precedente, come denunciato dalla legittima proprietaria.

A bordo si trovavano un 36enne catanese e un 35enne tedesco, da tempo domiciliato a Trapani. Entrambi sono stati invitati a scendere dal mezzo e a esibire i documenti. Le generalità fornite dal 35enne hanno però insospettito gli agenti, inducendoli ad accompagnare lui e il compagno negli uffici della Polizia Scientifica per verificarne l’identità.

Dai successivi accertamenti è emerso che il 35enne avrebbe fornito false generalità. Nel tentativo di evitare ulteriori contestazioni, l’uomo avrebbe poi offerto ai poliziotti una somma di 30 euro, proposta immediatamente respinta.

Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione in concorso, mentre il 35enne è stato ulteriormente denunciato per falsa identità e istigazione alla corruzione, ferma restando la presunzione di innocenza valida sino a eventuale sentenza definitiva.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.