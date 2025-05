Sabato 31 maggio la sala conferenze di Radice Pura, a San Leonardello di Giarre, ospiterà dalle 10 alle 13 il workshop “Territorio jonico-etneo: visioni e prospettive”, promosso dalla Diocesi di Acireale e dalla Fondazione Maria Barbagallo. Voluto dal vescovo Antonino Raspanti, che aprirà i lavori, l’incontro punta a creare un tavolo di dialogo fra imprenditori, professionisti ed istituzioni sulle nuove leve di crescita dell’area che va dall’Etna alla costa ionica.

I saluti istituzionali saranno portati dal deputato regionale Nicola D’Agostino; seguirà il confronto con gli assessorati regionali alle Attività produttive, Agricoltura, Turismo e Infrastrutture, presenti con propri dirigenti. Accanto al panel, gli enti partner – IRFIS, IRSAP, CRIAS, Camera di Commercio, GAL Terre di Aci, GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Terme di Acireale, BAPS e SAC – allestiranno stand informativi dove gli operatori potranno reperire schede su bandi, incentivi e programmi in partenza.

Tra le presenze di rilievo, l’avvocato Ignazio Puglisi, presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, che interverrà insieme alla governance del GAL, al Consorzio Etna DOC e all’Enoteca Regionale di Castiglione di Sicilia per illustrare sinergie e opportunità legate all’agroalimentare d’eccellenza. L’appuntamento si propone così come snodo concreto per mettere in rete idee, progetti e risorse, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico jonico-etneo.