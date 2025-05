San Cristoforo, sette giorni di stop per una sala scommesse abituale ritrovo di pregiudicati

La Polizia di Stato ha eseguito il decreto con cui il Questore di Catania ha disposto la sospensione per una settimana delle autorizzazioni a un centro scommesse di via della Concordia, nel cuore del quartiere San Cristoforo. Secondo gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato “San Cristoforo”, il locale era divenuto un luogo di abituale frequentazione di soggetti con precedenti penali — alcuni dei quali pluripregiudicati per reati a forte impatto sociale — creando un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. Durante vari controlli, i poliziotti hanno rilevato la presenza stabile di queste persone all’interno dell’esercizio.

Alla luce delle risultanze investigative e dell’istruttoria curata dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore ha applicato l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo la chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni. Il provvedimento, notificato al gestore, è stato immediatamente eseguito con l’apposizione dei sigilli. La misura, sottolinea la Questura, tutela gli operatori commerciali che rispettano le regole e svolge una funzione deterrente verso chi, ritenuto pericoloso, perde così un punto di aggregazione abituale, consapevole di essere oggetto di speciale attenzione da parte delle autorità.