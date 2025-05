Catania, maxi sequestro di droga: tre arresti e oltre 7 kg di stupefacenti intercettati dalla Guardia di Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, nell’ambito di distinti interventi di controllo economico del territorio. L’operazione, sviluppata grazie a un’attenta attività info-investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e condotta con il supporto operativo dei “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto Impiego (AT-PI), ha portato al sequestro di circa 1,5 kg di cocaina, 1 kg di hashish e oltre 4,5 kg di marijuana. Due controlli stradali effettuati nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio hanno permesso di individuare, in un primo caso, un panetto da un chilo di cocaina nascosto a bordo di un’auto privata. In un secondo intervento, è stato fermato un taxi di linea: il passeggero trasportava, all’interno di una valigia, circa 3 kg di marijuana e mezzo chilo di cocaina.

In un’ulteriore operazione, i finanzieri hanno fatto irruzione in un appartamento a Nicolosi (CT), dove era stato notato un insolito via vai di persone, alcune delle quali con precedenti per droga. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,5 kg di marijuana e 1 kg di hashish, già confezionati e pronti per lo smercio. Al termine delle attività, le Fiamme Gialle hanno tratto in arresto in flagranza di reato i tre soggetti coinvolti, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, procedendo contestualmente al sequestro del narcotico, che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 300.000 euro.

Il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura etnea, ha convalidato gli arresti: due degli indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.