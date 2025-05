Catania, ruba i fari di un’auto in sosta: 51enne arrestato in flagranza

Ha puntato un’auto parcheggiata in corso Sicilia, ha svitato i gruppi ottici con un cacciavite e li ha infilati in un sacchetto. L’azione fulminea di un catanese di 51 anni non è però sfuggita a un passante, che ha subito chiamato il 112. Le volanti della Questura sono arrivate in pochi minuti: raccolte le descrizioni, gli agenti hanno intercettato il sospetto in via Puccini mentre stringeva ancora il sacchetto con i fari appena rubati. Nel bagagliaio la Polizia ha rinvenuto anche il cacciavite usato per smontarli.

Dai controlli in banca dati è emerso che l’uomo aveva già precedenti per reati contro il patrimonio. Il proprietario dell’auto, rintracciato dagli agenti, ha sporto querela; i gruppi ottici sono stati immediatamente restituiti. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato (vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva) e, su disposizione del PM di turno, trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.