Concorso abolito – Massima urgenza Ministero dell’interno: assunzioni dirette dalle liste di collocamento | Ti iscrivi e dopo 3 giorni ti chiamano, nemmeno il diploma vogliono

Il Ministero dell’Interno promuove un nuovo piano di assunzioni triennale 2025-2026: un’opportunità per tutte le fasce di istruzione

Il Ministero dell’Interno ha annunciato un ambizioso piano triennale di assunzioni per il biennio 2025-2026, con l’obiettivo di potenziare l’amministrazione pubblica e rispondere alle crescenti esigenze di personale. In totale, saranno reclutate 1.948 nuove unità, distribuite tra diverse qualifiche e profili professionali, con l’intento di rafforzare la macchina statale e compensare le uscite dovute a pensionamenti e cessazioni.

Il piano di reclutamento prevede l’inserimento di candidati con diversi livelli di istruzione. I concorsi saranno aperti a diplomati, laureati e anche a candidati in possesso della sola licenza media, garantendo un’ampia accessibilità. Questa scelta mira a valorizzare tutte le professionalità, dando a ciascuno la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo nella Pubblica Amministrazione.

Una delle figure chiave incluse nel piano assunzioni è quella dei Viceprefetti Aggiunti, con 174 posizioni previste. Per accedere a questo profilo è necessaria una laurea, e la selezione sarà gestita dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che si occuperà di bandire i concorsi. I Viceprefetti svolgono un ruolo fondamentale nel coordinamento territoriale e nelle attività di governo locale.

Il Ministero prevede inoltre l’assunzione di 478 Funzionari, sempre con titolo di studio universitario. Questi profili andranno a potenziare gli uffici centrali e periferici del Ministero, contribuendo alle attività di pianificazione, gestione amministrativa e supporto tecnico-specialistico. La selezione avverrà tramite concorsi pubblici a livello nazionale.

Assistenti e Operatori: occasioni per diplomati e candidati con licenza media

La maggior parte delle assunzioni riguarderà il profilo di Assistente amministrativo, con ben 1.251 posizioni disponibili. Questi posti saranno destinati a candidati in possesso del diploma di scuola superiore, che potranno accedere ai concorsi pubblici specifici. Inoltre, sono previste 45 posizioni per Operatori, riservate a chi possiede la licenza media. Questi ruoli supporteranno le funzioni operative di base all’interno degli uffici.

Oltre ai tradizionali concorsi pubblici, il Ministero ha previsto altre modalità per coprire le carenze di organico. Verranno infatti utilizzate graduatorie esistenti, elenchi dei Centri per l’Impiego e assegnazioni temporanee da altre amministrazioni pubbliche. Questi strumenti permetteranno di accelerare le assunzioni e rispondere in tempi rapidi alle necessità operative degli uffici.

Inclusione delle categorie protette

Nel rispetto delle normative vigenti, una parte delle assunzioni sarà riservata alle categorie protette. Fino al 10% delle posizioni vacanti potrà essere coperta attraverso procedure dedicate, garantendo pari opportunità e favorendo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o appartenenti a categorie svantaggiate.

I dettagli completi sui requisiti, le prove d’esame e le modalità di partecipazione saranno resi noti con la pubblicazione dei bandi ufficiali. È previsto che i concorsi vengano avviati nei prossimi mesi, pertanto è consigliabile monitorare costantemente il sito del Ministero dell’Interno e la Gazzetta Ufficiale. Restare informati sarà fondamentale per cogliere al volo le opportunità offerte da questo importante piano di assunzioni.