Incidente mortale sulla SP 134, vittima una bambina di 15 mesi

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 134 che collega Motta Sant’Anastasia al centro commerciale Etnapolis. Una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro il muro di cinta di un’abitazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, la piccola è deceduta poco dopo il trasferimento in codice rosso all’ospedale Garibaldi di Catania. Il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia, ha espresso il proprio cordoglio: «Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati. Una tragedia che non ha spiegazioni ha travolto e sconvolto un’intera famiglia e noi tutti vi siamo profondamente vicini e addolorati. È un dolore che non vuoi e non puoi nemmeno immaginare».

Continue Reading