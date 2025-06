“È quella dove fanno le pizze enormi”, chiunque ci va non riesce a finirla | È in buco nel centro di Catania

In questo piccolo locale di Catania c’è la fila per la pizza e non solo, super amato e davvero gigante. Cosa c’è da sapere.

La pizza è senza dubbio uno dei piatti più amati e iconici d’Italia. La sua popolarità trascende le regioni e le fasce d’età, rappresentando un vero e proprio simbolo della convivialità e del gusto italiano. Che sia gustata in pizzeria, preparata in casa o ordinata per asporto, la pizza è una presenza costante.

La sua fama ha varcato i confini nazionali, conquistando il mondo intero. Dalle metropoli americane alle città asiatiche, è difficile trovare un angolo del globo dove non esista almeno una pizzeria. La pizza si è adattata ai gusti locali, arricchendosi di ingredienti e interpretazioni diverse, pur mantenendo il suo cuore italiano.

Il consumo di pizza in Italia è elevatissimo. Si stima che ogni anno vengano sfornate miliardi di pizze nel paese. Una larga percentuale di italiani la consuma almeno una volta a settimana, e molti anche più frequentemente. Questo dato sottolinea quanto profondamente radicata sia la pizza nelle abitudini alimentari.

Nonostante le variazioni regionali e le preferenze individuali sui condimenti, la pizza rimane un elemento unificante nella cultura culinaria italiana. La sua semplicità, unita alla possibilità di infinite personalizzazioni, la rende un piatto sempre attuale.

Le origini della pizza

Le radici della pizza affondano in tempi antichi, con preparazioni simili a focacce condite già presenti presso Egizi, Greci e Romani. Tuttavia, la forma più vicina alla pizza moderna si sviluppò a Napoli. Nel XVI secolo, una focaccia schiacciata condita con strutto e formaggio era un cibo popolare tra i poveri.

Nel corso del tempo, e in particolare con l’introduzione del pomodoro dalle Americhe, la pizza si evolse. La leggenda narra che nel 1889 il pizzaiolo Raffaele Esposito creò tre pizze in onore della regina Margherita, una delle quali, con pomodoro, mozzarella e basilico (i colori della bandiera italiana), riscosse particolare successo.

La pizza “Al Vicolo” di Catania

Nel cuore di Catania, in via del Colosseo 5/7, si trova “Al Vicolo Pizza&Vino”, una pizzeria rinomata per le sue pizze giganti, ideali da condividere. Fondata nel 2012 da Angelo Scaringi e Lucio Ferlito, l’attività è cresciuta rapidamente, diventando un punto di riferimento nella scena gastronomica locale.

“Al Vicolo Pizza&Vino” è parte di un progetto imprenditoriale che unisce passione per la ristorazione e innovazione. Oltre alla sede principale, il gruppo ha avviato altre iniziative, come il Vinicolo HUB, un ristorante on the road in un container, oggi icona premiata della contemporaneità e della vivace nightlife sotto il Vulcano. La pizzeria è celebre anche per le sue pizze “scrocchiarelle”, caratterizzate da un’alta idratazione e una consistenza croccante.