CONFERMATO SALVINI – rincaro autostrade, passa il nuovo decreto: mazzata da 7 miliardi | Il casello lo paghi col Rolex

Fa molto discutere il provvedimento del Ministero che riguarda anche il Ponte sullo Stretto. Cosa sta succedendo.

Le discussioni e i progetti riguardanti un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, attraverso lo Stretto di Messina, hanno radici lontane nel tempo, risalendo a oltre un secolo fa. Tuttavia, è a partire dagli anni ’80 del Novecento che l’idea di un ponte ha preso una forma più concreta con la creazione della società Stretto di Messina S.p.A. e la realizzazione di studi di fattibilità.

Nel corso degli anni, l’idea del ponte sullo Stretto ha rappresentato un tema ricorrente nel dibattito politico, alternando fasi di forte impulso a periodi di stallo e contestazione. Nonostante la mancata realizzazione, ingenti somme di denaro pubblico sono state investite in studi, progettazioni e nella gestione della società incaricata.

Ad oggi, si stima che il costo complessivo sostenuto dall’Italia per il progetto si aggiri intorno a diverse centinaia di milioni di euro. L’attuale progetto prevede la costruzione di un ponte sospeso a campata unica, che con i suoi circa 3.300 metri di lunghezza tra le torri, diventerebbe il ponte sospeso più lungo del mondo.

Oltre alla struttura principale, il progetto include la realizzazione di numerosi collegamenti stradali e ferroviari sulle sponde calabrese e siciliana per connettere il ponte alle infrastrutture esistenti. L’obiettivo è quello di creare un collegamento rapido e efficiente tra le due regioni, favorendo lo sviluppo economico.

Il nuovo DL Trasporti

Il Decreto Legge Trasporti, promosso dal Ministro Matteo Salvini, introduce una serie di misure volte a modificare e semplificare alcune normative nel settore dei trasporti. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, sia su strada che ferroviari e marittimi.

Tra le principali disposizioni figurano interventi per accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, semplificazioni burocratiche per il settore dell’autotrasporto, e norme per rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale. Il decreto prevede anche misure per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Investimento Ponte, aumenta costo autostrada

Il recente decreto sulle infrastrutture ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile aumento dei costi per gli utenti delle autostrade. Nonostante la necessità di investimenti per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture, il provvedimento appare insufficiente e rischia di tradursi in maggiori oneri economici per i guidatori.

Le tariffe autostradali potrebbero subire incrementi per coprire le spese legate ai progetti di nuove infrastrutture. In particolare, la questione del Ponte sullo Stretto, al centro del dibattito, evidenzia come i costi delle infrastrutture possano riflettersi direttamente sulle tariffe autostradali. Il decreto, definito inadeguato da molti esperti, non offre soluzioni chiare né finanziamenti stabili, lasciando aperta la strada a possibili rincari per compensare la mancanza di risorse.