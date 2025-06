Patente, addio codice lenti: da oggi guidano senza anche gli orbi | Il trucchetto per togliere subito la prescrizione

Occorre fare molta attenzione alla guida, rispettando i codici e gli obblighi presenti sulla patente. Cosa c’è da sapere.

Per conseguire la patente di guida, il primo passo è l’iscrizione presso un’autoscuola o come privatista presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile. Una volta iscritti, è necessario superare un esame teorico a quiz, che verifica la conoscenza del Codice della Strada, della segnaletica, e delle norme di comportamento.

Dopo aver superato l’esame teorico, si ottiene il foglio rosa, un’autorizzazione che permette di esercitarsi alla guida su strada, accompagnati da una persona con patente valida da almeno dieci anni e di età non superiore a 65 anni. Durante il periodo di validità del foglio rosa, è necessario effettuare un numero minimo di ore di guida certificate con un istruttore di autoscuola.

Il passo successivo è l’esame pratico di guida, che si svolge su un veicolo della categoria per la quale si intende ottenere la patente. L’esaminatore valuta le capacità del candidato nel controllo del veicolo, nel rispetto delle norme di circolazione, nella capacità di effettuare manovre e nel comportamento generale.

La patente di guida ha una validità temporale che varia in base all’età del titolare e alla categoria della patente. Per le patenti di categoria A e B, la validità è di 10 anni fino ai 50 anni di età, 5 anni tra i 50 e i 70 anni, 3 anni dopo i 70 anni e 2 anni dopo gli 80 anni. Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi a una visita medica di idoneità.

L’obbligo di lenti

Quando una patente di guida viene rilasciata a persone con problemi alla vista, sul retro del documento, nella sezione dedicata alle annotazioni e ai codici, vengono inseriti dei codici specifici. Questi codici indicano l’obbligo di utilizzare dispositivi correttivi durante la guida.

Il codice relativo alla vista è lo 01. Questo codice generale può essere ulteriormente specificato da sottocodici, come “01.01” per indicare l’obbligo di indossare occhiali, “01.02” per le lenti a contatto, o “01.06” per occhiali o lenti a contatto.

Eliminare l’obbligo di lenti

Se si è recuperata la piena capacità visiva grazie a interventi correttivi come la chirurgia laser o l’operazione di cataratta, è possibile richiedere la rimozione del codice dalla patente. Per farlo, è necessario prenotare una visita medica con un medico certificatore abilitato, presentando la documentazione che attesta il miglioramento visivo. Se i requisiti visivi sono soddisfatti, il medico rilascerà un certificato.

È importante sapere che, anche dopo aver migliorato la vista, finché il codice 01 è presente sulla patente, è obbligatorio indossare lenti durante la guida. In caso contrario, si rischiano sanzioni amministrative e la decurtazione di punti dalla patente. Pertanto, è consigliabile avviare la procedura di aggiornamento della patente il prima possibile, senza attendere la scadenza del documento.