ALLERTA ALIMENTARE – Pollo avariato da giorni: cambiata di sotterfugio la data di scadenza | Buttalo subito, finisci avvelenato

Il Ministero richiama un loto di prodotti di macelleria per l’etichetta. Che cosa devi sapere e cosa fare.

Il Ministero della Salute può richiamare un determinato lotto di prodotti alimentari o di altro genere quando sussiste un rischio per la salute pubblica. Questa decisione viene presa a seguito di segnalazioni, analisi o controlli che evidenziano una non conformità o un pericolo potenziale per i consumatori.

Le cause che possono portare a un richiamo sono diverse e riguardano varie fasi della produzione, della distribuzione o della conservazione. Tra le più comuni vi sono la contaminazione microbiologica (presenza di batteri patogeni come Salmonella o Listeria), la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, il superamento dei limiti consentiti di residui chimici.

Un’altra causa frequente di richiamo è rappresentata da errori di etichettatura che possono indurre in errore il consumatore, ad esempio l’indicazione errata degli ingredienti, delle modalità di conservazione o della data di scadenza. Anche difetti di fabbricazione che possono compromettere la sicurezza del prodotto possono portare al ritiro di un lotto dal mercato.

Quando il Ministero della Salute emette un richiamo, diffonde un comunicato ufficiale indicando chiaramente il prodotto interessato, il lotto specifico, il motivo del richiamo e le istruzioni per i consumatori. Questa procedura è fondamentale per informare rapidamente i cittadini.

La data di scadenza

La data di scadenza sui prodotti alimentari è un’indicazione cruciale per la sicurezza del consumatore. Indica il termine ultimo entro il quale l’alimento può essere consumato in sicurezza, mantenendo le sue caratteristiche specifiche e senza rappresentare un rischio per la salute.

È importante distinguere tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”. La prima indica una data perentoria: dopo tale termine, il prodotto non è più sicuro da consumare. La seconda indica invece una data di qualità ottimale: il prodotto può essere consumato anche dopo, ma potrebbe aver perso alcune delle sue caratteristiche migliori in termini di sapore, consistenza o valore nutritivo.

Richiamo lotto di Gallina di marca Guidi

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di gallina in quarti a marchio Guidi, prodotto dalla Società Agricola Guidi di Roncofreddo (FC), a causa di un errore nell’etichettatura della data di scadenza. Sull’etichetta è indicata la data errata del 28/06/2025, mentre la data corretta è il 19/05/2025, già superata al momento della segnalazione.

Il prodotto interessato è venduto in vaschette di peso variabile, con numero di lotto 129 5959793. Si raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda.