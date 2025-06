Delibera Ministero dei Trasporti – Approvato lo sconto pedaggi notturni | A giugno i rimborsi 2024

Per alcune persone è possibile ricevere un congruo sconto sui pedaggi nel prossimo periodo. Tutto quello che c’è da sapere.

I pedaggi autostradali sono tariffe che gli automobilisti devono pagare per l’utilizzo di specifiche tratte autostradali. Questo sistema di finanziamento permette di coprire i costi di costruzione, manutenzione e gestione di queste infrastrutture viarie.

I caselli autostradali sono le strutture fisiche situate in punti strategici lungo le autostrade, in corrispondenza delle entrate, delle uscite o in determinati tratti. Essi rappresentano i punti di riscossione del pedaggio. Tradizionalmente, i caselli erano dotati di personale che riscuoteva il pagamento in contanti o tramite carte. Oggi, si affiancano e spesso sostituiscono le modalità di pagamento automatiche.

L’esistenza dei pedaggi autostradali risale a diverse decadi. In Italia, le prime autostrade a pedaggio furono costruite negli anni ’20 del XX secolo, con la Milano-Laghi inaugurata nel 1924. Questo modello concessorio, mutuato dal settore ferroviario, si è poi esteso a gran parte della rete autostradale italiana.

Nel corso degli anni, il sistema di riscossione dei pedaggi si è evoluto con l’introduzione di tecnologie sempre più avanzate per snellire il traffico e facilitare i pagamenti. L’obiettivo rimane quello di garantire la manutenzione e l’efficienza della rete autostradale attraverso il contributo diretto degli utenti.

Il costo dei pedaggi

Il costo dei pedaggi autostradali varia in base a diversi fattori, tra cui la distanza percorsa, la classe del veicolo e le specifiche tariffe applicate dalle diverse concessionarie per i tratti di pianura o montagna. Le tariffe unitarie a chilometro per le autovetture si aggirano intorno ai 0,075€/km.

Negli ultimi anni, si è assistito a un generale aumento dei pedaggi autostradali. Questo incremento è spesso legato all’adeguamento all’inflazione, come avvenuto nel 2024 con un aumento medio del 2,3%. Altri fattori che possono influenzare l’aumento includono gli investimenti per la manutenzione e l’ammodernamento delle infrastrutture.

Da giugno sconti sui pedaggi

A partire dal 3 giugno 2025, le imprese del settore autotrasporto potranno richiedere uno sconto del 13% sui pedaggi autostradali sostenuti nel 2024. L’agevolazione è destinata a veicoli Euro V o superiori, inclusi quelli a propulsione alternativa o elettrica. È previsto un ulteriore sconto del 10% per i pedaggi notturni, applicabile se almeno il 10% del fatturato aziendale relativo ai pedaggi è stato sostenuto tra le 22:00 e le 6:00.

Le domande devono essere presentate tramite l’app “Pedaggi” disponibile sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori. La procedura si articola in due fasi: la prenotazione, attiva dalle 9:00 del 3 giugno alle 14:00 del 9 giugno, durante la quale si inseriscono i dati richiesti; e la fase successiva, in cui i dati vengono inviati dal sistema alla società di gestione dei pedaggi e sono oggetto di verifica.