Librino sigla il Patto educativo di comunità: un alleanza per crescere insieme

Librino accoglie oggi una tappa fondamentale per il suo percorso educativo: oggi, presso la Nuova Masseria Moncada, verrà infatti siglato il Patto educativo di Comunità. Questo accordo ufficializza la volontà di creare un contesto di crescita condiviso, in cui scuola, famiglie, istituzioni e associazioni collaborino sinergicamente per il bene di bambini e ragazzi. Promosso dall’Istituto Comprensivo «Rita Atria», capofila del Polo Mediterraneo di Educazione Interculturale, e sostenuto dal Comune di Catania insieme a Cope, Associazione Musicale Etnea e Talità Kum, il Patto intende mettere in rete le progettualità già in atto nel territorio, rafforzare la coesione fra scuola ed esterno e affrontare il tema della dispersione scolastica. «Oggi celebriamo il lavoro di tanti progetti che mirano a coinvolgere attivamente le famiglie nella vita della scuola» commenta la dirigente scolastica Concetta Tumminia, ricordando come «Giovani e genitori al centro» (capofila Cope) e «Scuole aperte partecipate in rete» (capofila Movi), entrambi supportati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo contro la povertà educativa, abbiano gettato le basi per la stesura di questo documento.

Per Carmela D’Agostino, responsabile del progetto «Giovani e genitori al centro», il Patto rappresenta «un impegno condiviso in cui ogni soggetto coinvolto mette a disposizione competenze, esperienze e risorse, rafforzando l’alleanza educativa tra famiglia, scuola e territorio». In rappresentanza del Comune parteciperà l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi. Subito dopo la firma, il quartiere si animerà con un ricco programma di iniziative rivolte a studenti e famiglie: laboratori, spettacoli, murales e performance artistiche trasformeranno la giornata in una vera festa comunitaria. L’Associazione Musicale Etnea, referente locale del Polo delle Arti, proporrà attività culturali e musicali per valorizzare le capacità creative dei ragazzi. «È un’occasione per far convergere tutte le realtà che lavorano per il benessere di questa periferia e delle sue famiglie, con al centro i minori», spiega il presidente Biagio Guerrera. Sarà inoltre inaugurato il secondo murale realizzato da Emanuele Poki nell’ambito del progetto «Systema naturae»: se quello dedicato alla gazza ladra, dipinto a dicembre, invitava a non fermarsi alle apparenze, la nuova opera, dedicata alle rondini, veicola un messaggio di libertà e accoglienza, sottolineato dallo street artist: «Le rondini ci ricordano il diritto di cercare un luogo migliore e di tornare a casa quando lo desideriamo». Il murale è stato realizzato con il supporto tecnico di Boero–Il Colore Italiano dal 1831 e del Centro Colori Store Catania.

Nel corso della mattinata sarà anche piantato il «Bosco di Nuova Masseria», frutto di una co-progettazione tra bambini, genitori e gli esperti Malik Hadjbachir e Andrea Tringali. L’obiettivo è rendere tangibile il concetto di cura collettiva del territorio, coinvolgendo direttamente le giovani generazioni nel rispetto dell’ambiente. Tra gli ospiti attesi c’è il cantante e youtuber Savvo Zauddu, originario di Librino, la cui presenza vuole celebrare il legame fra il quartiere e le famiglie che frequentano l’Istituto Rita Atria. Il suo contributo mette in luce l’importanza di coinvolgere le famiglie in attività condivise: lo hanno dimostrato i laboratori di cartapesta organizzati da Cartura e la Sartoria Sociale «Made in Librino», che ha confezionato i costumi per gli spettacoli della giornata.

Oltre ai momenti artistici, il programma prevede giochi educativi, teatro in lingua inglese, esibizioni di hip hop e rap e workshop tematici. Tutte queste iniziative testimoniano il lavoro delle numerose associazioni e istituzioni che, con passione, operano a Librino per offrire opportunità educative, culturali e sociali ai suoi cittadini. La firma del Patto educativo di Comunità non è quindi un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso condiviso, orientato a costruire un quartiere più coeso, solidale e ricco di speranze per il futuro di ogni ragazzo.