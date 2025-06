A consumo zero, altro che low cost: aria condizionata gratis col trucchetto della bottiglia | Risparmi 300€ usando il rubinetto di casa

Esistono una serie di trucchi fai-da-te per rinfrescare la casa nelle giornato più torride, risparmi sul raffrescamento domestico

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature elevate, molti cercano soluzioni semplici ed economiche per rinfrescare l’ambiente domestico senza ricorrere all’aria condizionata. Il quotidiano britannico The Sun ha testato cinque dei trucchi fai-da-te più popolari per raffreddare la casa, utilizzando una termocamera per verificarne l’efficacia. L’obiettivo era capire se questi accorgimenti possono realmente aiutare a risparmiare energia, evitando di accendere ventilatori o condizionatori.

Secondo i dati forniti dall’Energy Saving Trust, tenere acceso un ventilatore per 12 ore al giorno può costare tra le 10 e le 20 pence, mentre un condizionatore portatile arriva a circa 3 sterline per lo stesso periodo. Se utilizzato quotidianamente per tutta l’estate – dal 1° maggio al 31 agosto – un condizionatore può arrivare a costare fino a 370 sterline, mentre un ventilatore si limita a circa 25 sterline. Questo evidenzia quanto possa essere importante trovare metodi alternativi per mantenere freschi gli ambienti interni.

Per testare l’efficacia dei metodi casalinghi, The Sun ha utilizzato la FLIR ONE Pro Edge, una termocamera che si collega a un normale smartphone e che consente di rilevare il calore con grande precisione. La termocamera mostra le aree più calde in giallo, quelle calde in arancione e rosa, mentre le zone dove il calore si disperde verso l’esterno sono evidenziate in blu scuro. Questo strumento ha permesso di misurare la temperatura superficiale degli oggetti analizzati e quindi verificare scientificamente i risultati ottenuti.

Uno dei trucchi più conosciuti consiste nel posizionare una bottiglia d’acqua ghiacciata davanti al ventilatore. In questo modo, l’aria che passa vicino alla bottiglia si raffredda e diffonde una brezza più fresca nella stanza. Il test ha dimostrato che questa tecnica può abbassare sensibilmente la temperatura percepita, migliorando l’effetto rinfrescante del ventilatore senza alcun costo aggiuntivo.

L’effetto del movimento dell’aria

Il ventilatore non raffredda realmente l’aria, ma crea un flusso che favorisce l’evaporazione del sudore, contribuendo così a farci sentire più freschi. Questo è il principio base che rende utile l’utilizzo combinato di ghiaccio o bottiglie congelate. L’aria umida e calda che circola nella stanza viene sostituita da correnti più secche e fredde, che danno una piacevole sensazione di sollievo.

Phil Steele, specialista in tecnologie future presso Octopus Energy, ha commentato i risultati ottenuti con questi esperimenti. Secondo lui, anche piccoli accorgimenti come quello del ghiaccio possono fare la differenza nelle giornate più torride, soprattutto se si cerca di evitare l’uso eccessivo del condizionatore. Ogni grado in meno ottenuto naturalmente è un risparmio energetico e una scelta più sostenibile per l’ambiente.

Soluzioni economiche e sostenibili

Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che i trucchi fai-da-te per rinfrescare la casa funzionano davvero, almeno in parte. Non sostituiscono l’efficacia di un condizionatore, ma rappresentano un valido aiuto nei giorni caldi, soprattutto quando si vuole ridurre il consumo energetico e risparmiare in bolletta. Sono soluzioni a costo quasi zero, facilmente replicabili e che possono essere integrate con l’uso limitato di ventilatori.

In conclusione, con l’aiuto della tecnologia e qualche semplice accorgimento, è possibile affrontare il caldo estivo in modo più intelligente. Sperimentare metodi naturali e a basso impatto, come il ghiaccio davanti al ventilatore, può non solo migliorare il comfort domestico, ma anche contribuire alla sostenibilità ambientale. Un piccolo sforzo che, nel tempo, può fare una grande differenza.