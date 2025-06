SPESA GRATIS – Follia Conad: in regalo ai pensionati chilate di alimenti | “Non pagherete più mezzo scontrino”

Sconti nei supermercati, un aiuto concreto per pensionati e categorie fragili, ecco dove conviene andare

Negli ultimi anni, sempre più catene di supermercati hanno introdotto iniziative dedicate a sostenere le fasce più fragili della popolazione. In particolare, i pensionati rappresentano una categoria che può beneficiare di numerose agevolazioni sulla spesa quotidiana. Si tratta principalmente di sconti, spesso fissati attorno al 10%, che vengono applicati in determinati giorni della settimana e, in alcuni casi, solo a determinate condizioni. Ma le agevolazioni non si fermano qui: alcune catene si sono mosse anche verso i disoccupati e le persone con disabilità, prevedendo ulteriori forme di supporto.

Tra le iniziative più diffuse, lo sconto del 10% riservato ai pensionati è ormai una costante. Carrefour, per esempio, ha scelto di applicarlo ogni mercoledì agli over 60 in possesso della carta fedeltà Payback. Questo permette ai clienti più anziani di concentrare la loro spesa settimanale in una giornata specifica, risparmiando su beni di prima necessità. L’obiettivo è chiaro: offrire un piccolo ma significativo sollievo economico a chi vive con redditi fissi e spesso limitati.

La catena Unes ha introdotto una formula leggermente diversa ma ugualmente vantaggiosa. Gli over 60 possono usufruire di un coupon da utilizzare come cashback, un sistema che consente di ricevere un ritorno economico sulla spesa effettuata. Si tratta di un metodo innovativo che, seppur indiretto, garantisce un beneficio reale nel lungo periodo, incentivando al tempo stesso la fidelizzazione del cliente.

Anche Despar partecipa a questa ondata di attenzione verso i pensionati, ma con alcune limitazioni. Il suo sconto è riservato agli over 65 e si applica solo dal lunedì al giovedì, e solo se la spesa raggiunge almeno i 40 euro. Un modo per favorire le grandi spese settimanali. Decò, invece, ha scelto il giovedì come giornata dedicata ai pensionati, semplificando le condizioni d’accesso all’iniziativa, rendendola così più facilmente fruibile.

Pam Panorama e Coop: sconti variabili secondo il punto vendita

Situazione più articolata per Coop e Pam Panorama, dove gli sconti variano a seconda del punto vendita. Alcuni negozi propongono agevolazioni fisse per i pensionati, altri invece scelgono promozioni occasionali. Questa varietà può generare confusione tra i clienti, ma allo stesso tempo permette a ogni punto vendita di adattarsi alle specifiche esigenze del territorio e dei propri clienti abituali.

Una delle catene che si distingue per l’attenzione a più categorie è Pewex. Oltre allo sconto riservato ai pensionati, attivo il martedì, Pewex ha introdotto uno sconto del 10% ogni giovedì per i disoccupati. Questa iniziativa rappresenta un gesto importante verso chi si trova temporaneamente senza un impiego, offrendo un supporto concreto in una fase di particolare fragilità economica.

La consegna a domicilio gratuita per over 70 e disabili

Oltre agli sconti diretti sulla spesa, alcune catene si sono mosse per garantire un servizio di consegna a domicilio agevolato o gratuito. Conad, ad esempio, prevede la consegna gratuita della spesa per gli over 70 e per le persone con una disabilità pari o superiore al 60%, a condizione che venga raggiunta una soglia minima di acquisto. Si tratta di un servizio prezioso, soprattutto per chi ha difficoltà a muoversi o vive solo e una grande risparmio sullo scontrino.

Anche Esselunga ha introdotto agevolazioni mirate per la consegna a domicilio. Gli over 70 possono usufruire di costi ridotti, mentre le persone con disabilità certificata hanno diritto alla consegna gratuita, previa presentazione della documentazione sanitaria. Questo tipo di iniziativa dimostra una crescente consapevolezza da parte dei grandi distributori nei confronti delle necessità pratiche dei consumatori più fragili, andando oltre il semplice risparmio economico.