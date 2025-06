Maxiconcorso INPS 2025-2027: urgente, 1500 posizioni a tempo indeterminato | Solo il diploma ed entri azzeccando tre crocette

Arriva il bando per il concorso INPS 2025, si cercano 1.530 nuove figure professionali da inserire nella Pubblica amministrazione

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si prepara a rafforzare il proprio organico attraverso un’importante campagna di reclutamento. Secondo quanto riportato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, documento triennale che racchiude la pianificazione strategica dell’ente, è prevista l’assunzione di ben 1.530 nuovi assistenti entro la fine dell’anno. Il maxi concorso sarà finalizzato a garantire il necessario turnover del personale e ad aumentare l’efficienza complessiva dell’INPS, in un contesto dove la domanda di servizi previdenziali e assistenziali è in costante crescita.

L’annuncio assume particolare rilievo anche alla luce della recente approvazione del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2024, convertito definitivamente in legge dal Senato. Questo provvedimento contiene misure urgenti per la pubblica amministrazione, tra cui l’incremento delle capacità assunzionali degli enti pubblici. Il concorso INPS 2025 si inserisce quindi in una cornice normativa che punta alla modernizzazione e al rafforzamento della macchina amministrativa italiana, soprattutto nei settori nevralgici come previdenza e assistenza.

I nuovi assistenti avranno un ruolo determinante nel garantire la piena operatività dell’Istituto. Il personale amministrativo rappresenta infatti il cuore del funzionamento quotidiano dell’ente, con mansioni che spaziano dalla gestione delle pratiche alla comunicazione con l’utenza. L’INPS mira non solo a sostituire il personale in uscita, ma anche a colmare lacune strutturali e a fornire risposte più rapide ed efficaci a cittadini, imprese ed enti locali.

Secondo quanto illustrato nel PIAO, i nuovi posti saranno suddivisi tra diverse figure professionali, ciascuna con competenze specifiche. Tra queste figurano gli assistenti ai servizi, gli informatici, i tecnici, gli insegnanti e gli operatori amministrativi. Questa diversificazione risponde alla necessità di dotare l’Istituto di competenze trasversali, in grado di affrontare sfide legate tanto alla digitalizzazione quanto alla gestione tecnica e formativa interna.

Requisiti personalizzati in base al ruolo da ricoprire

I criteri di accesso varieranno a seconda del profilo professionale previsto. Si ipotizza, ad esempio, che per i ruoli tecnici sarà necessario un diploma specifico come geometra o perito, mentre per i profili informatici servirà un titolo coerente con le materie IT. I requisiti generali, come cittadinanza italiana o di un paese UE, godimento dei diritti civili e politici, e assenza di condanne penali, saranno chiariti nel dettaglio all’interno del bando ufficiale.

L’invio della domanda avverrà esclusivamente attraverso il portale pubblico inPA, accessibile con credenziali Spid, Cie o Cns. La digitalizzazione del processo è ormai una prassi consolidata nella pubblica amministrazione, che punta a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità delle domande. Sarà il bando stesso a specificare la data di scadenza per la presentazione delle candidature e l’eventuale contributo di partecipazione.

Prove di selezione articolate e valutazione dei titoli

Il bando conterrà anche l’articolazione completa delle prove d’esame. È molto probabile che la selezione preveda una fase preselettiva, una prova scritta e un colloquio orale. Ai fini della graduatoria finale, la commissione terrà conto anche di eventuali titoli aggiuntivi, come certificazioni linguistiche, esperienze pregresse o titoli di studio superiori a quelli minimi richiesti.

In attesa della pubblicazione del bando, è fortemente consigliato iniziare già ora la preparazione. Le materie più frequenti in questi concorsi comprendono il diritto amministrativo, la legislazione sociale, il diritto del lavoro e la contabilità pubblica. Manuali e simulatori di quiz online possono rappresentare strumenti efficaci per affrontare con sicurezza le varie fasi della selezione e avere maggiori possibilità di successo in uno dei concorsi pubblici più attesi dell’anno.