AVVISO MINISTERO DELL’AMBIENTE – Se noti questo buco nel tuo giardino allontanati subito e chiama le autorità | Sei in pericolo

Con la primavera arrivano fiori, insetti… e ospiti inattesi sotto terra.

Quando le giornate si allungano e il sole torna a riscaldare il terreno, la natura si risveglia con tutta la sua forza. In primavera i giardini si trasformano: erba più verde, api che ronzano, uccelli che cinguettano. Ma tra questi segnali positivi, ce n’è uno che spesso passa inosservato: piccoli buchi nel terreno, apparentemente innocui, che potrebbero però nascondere ben più di una talpa.

Molti li ignorano o li considerano semplici segni del passaggio di un animale notturno. Altri provano a coprirli con la terra o, peggio, a ispezionarli da vicino. Errore grave. Perché non tutti i fori nel terreno raccontano storie di animaletti innocui. In alcuni casi, potrebbero nascondere un pericolo reale per la sicurezza di persone e animali domestici.

È bene sapere che questi segni possono avere origini molto diverse tra loro. Le gallerie create dalle talpe sono abbastanza comuni, così come quelle di roditori e insetti scavatori. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è bene non sottovalutare ciò che si nasconde sotto la superficie.

Il volto nascosto della primavera: ospiti inattesi sotto i nostri piedi

La primavera è un momento critico per molte specie animali. Dopo mesi di ibernazione o inattività, diversi animali escono dalle loro tane in cerca di cibo e riparo. Insetti, roditori, ma anche rettili: tutti alla ricerca di un ambiente favorevole. E il tuo giardino, se ben curato e ricco di vegetazione, può diventare il luogo perfetto.

Tra i più attivi ci sono le api solitarie e le vespe scavatrici, che perforano il terreno per creare i loro nidi. Poi ci sono le arvicole e i topi di campagna, che scavano vere e proprie reti sotterranee. Ma attenzione: non sono gli unici a interessarsi a queste gallerie. Alcuni animali, infatti, non scavano affatto, ma preferiscono riutilizzare tane e rifugi già esistenti. Ed è qui che entra in gioco il vero allarme.

Quando la tana è già pronta: attenzione ai serpenti

Secondo gli esperti, i serpenti non sono scavatori naturali: il loro corpo non è adatto a smuovere la terra come fanno roditori o insetti. Tuttavia, questi rettili sono abili ad adattarsi. “I serpenti di solito non scavano le loro tane da soli. Riutilizzano piuttosto quelle abbandonate da altri animali”, spiega l’esperto di fauna selvatica Andrew Christopher, citato da Maison & Travaux.

In pratica, quel buco nel tuo giardino potrebbe essere stato inizialmente creato da un topo, ma ora potrebbe ospitare un serpente in cerca di rifugio. Una situazione tutt’altro che rara, soprattutto in zone con clima mite e abbondante vegetazione. È quindi fondamentale non sottovalutare i segnali. Se noti buchi insoliti nel terreno, specialmente se accompagnati da tracce o comportamenti strani degli animali domestici, evita di avvicinarti e segnala subito alle autorità o a un esperto di fauna locale.