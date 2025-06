Controlli interforze nel weekend a Catania: contrasto alla criminalità e sicurezza nella movida

Anche lo scorso fine settimana, la città di Catania è stata al centro di un imponente servizio di controllo interforze, coordinato dalla Questura e finalizzato a garantire ordine pubblico e sicurezza durante le ore della movida. L’operazione, disposta con ordinanza del Questore, ha coinvolto le principali zone del centro storico e del lungomare, particolarmente affollate da cittadini e turisti. Il dispositivo ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”), con il supporto operativo della Polizia Scientifica. A presidiare le aree pedonali, le pattuglie appiedate hanno operato per prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza dei pedoni.

Nel dettaglio, sono state identificate 235 persone, di cui 65 con precedenti penali, e controllati 106 veicoli. Le infrazioni al Codice della Strada sono state 12: 5 per mancanza di assicurazione, 2 per mancata revisione e 5 per guida di ciclomotori senza casco. Sono seguiti sequestri amministrativi di cinque auto, la sospensione di due veicoli e il fermo di cinque ciclomotori. Durante le perlustrazioni nel quartiere San Berillo, sono stati sequestrati 20 grammi di marijuana, rinvenuti a carico di ignoti. In via Etnea, personale dell’Esercito ha segnalato un uomo di 60 anni, di origine mauriziana, trovato in possesso di un coltellino. L’uomo è stato deferito per porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Massima attenzione è stata riservata al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in particolare nella zona del centro e sul lungomare. In piazza Manganelli, la Polizia ha identificato un 22enne di Mascalucia, già noto per reati contro il patrimonio, destinatario di foglio di via con divieto di ritorno a Catania per 4 anni. Il giovane è stato denunciato per violazione del provvedimento e sanzionato con sequestro della somma percepita. Analoghi controlli sono stati condotti dall’Arma dei Carabinieri, con personale della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. Le pattuglie, anche a piedi, hanno effettuato posti di blocco nelle zone centrali, tra cui piazza Federico di Svevia e piazza Currò. Complessivamente, sono state identificate 110 persone e controllati 68 veicoli. Dodici mezzi sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le infrazioni contestate al Codice della Strada sono state 27, per un valore complessivo di circa 24.000 euro e 90 punti patente decurtati.

Sono stati segnalati anche casi di guida senza casco, senza patente o senza assicurazione. Due giovani sono stati sottoposti a fermo amministrativo del mezzo, e ad uno di loro è stata sospesa la patente per uso del cellulare alla guida. Nel contrasto ai parcheggiatori abusivi, i Carabinieri hanno deferito due pregiudicati catanesi, di 52 e 46 anni, sorpresi nei pressi di piazza Stesicoro mentre svolgevano l’attività illecita. Oltre alla sanzione, è stato notificato l’ordine di allontanamento. Quanto ai controlli per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, i test etilometrici effettuati su 24 conducenti hanno dato esito regolare. Anche i cinque sottoposti a drug-test sono risultati negativi. Le verifiche, svolte in aree ad alta frequentazione giovanile, hanno contribuito al sereno svolgimento della serata.

Infine, nell’ambito dell’attività antidroga in piazza Duomo, sono stati controllati otto giovani catanesi, senza rilevare violazioni. L’intero dispositivo ha ottenuto risultati positivi nel contenimento dell’illegalità diffusa e nel rafforzamento della percezione di sicurezza tra la popolazione.