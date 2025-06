Magazziniere di farmacia denunciato per furto e traffico di farmaci

La Polizia di Stato ha denunciato un magazziniere di 28 anni, dipendente di una farmacia nel quartiere Nesima, accusato di aver sottratto indebitamente farmaci soggetti a prescrizione medica per rivenderli a terzi, mettendo a rischio la salute dei suoi “clienti”. I fatti sono emersi durante un normale controllo della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nei pressi della cittadella universitaria, in orario notturno. L’uomo, visibilmente agitato al punto da tremare al momento della richiesta dei documenti, ha insospettito gli agenti, che hanno perciò esteso la verifica all’autovettura. Nel bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi medicinali, tra cui pillole per migliorare le prestazioni sessuali.

Interrogato, il magazziniere ha ammesso di aver sottratto i farmaci a causa di difficoltà economiche e di averli messi in vendita sul mercato nero. La titolare della farmacia, raggiunta dagli agenti, ha confermato la sparizione di diverse scatole per un valore complessivo superiore a 800 euro, formalizzando la denuncia per furto. Il 28enne è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria; resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.